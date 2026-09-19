Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Vương Quốc Tuấn do được Trung ương điều động, phân công nhiệm vụ công tác mới.

Sau đó, HĐND tỉnh tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với 55/55 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Mạnh cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các đại biểu.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh kế thừa thành quả của các thế hệ tiền nhiệm, bám sát các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và tỉnh để tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, né tránh, sợ trách nhiệm; đồng thời tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026, duy trì tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030; đẩy nhanh phát triển hạ tầng chiến lược, thu hút công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong triển khai các dự án, chăm lo giáo dục, y tế, nhà ở xã hội, thu hẹp khoảng cách vùng miền; phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế rừng, du lịch và giữ vững quốc phòng, an ninh.

TIỂU SỬ ÔNG NGUYỄN THẾ MẠNH Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24/7/1972, dân tộc Kinh, quê quán tại tỉnh Hưng Yên. Ông Nguyễn Thế Mạnh vào Đảng ngày 30/12/1999, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng và Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác: 1993 - 1994: Cán bộ hợp đồng tại Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC). 1995 - 2016: Công tác tại Thanh tra Bộ Tài chính, trải qua nhiều vị trí từ cán bộ, chuyên viên, thanh tra viên đến Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng và Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính. 28/3/2016 - 9/7/2020: Giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Trong thời gian từ 28/3/2016 đến 31/3/2019, ông kiêm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội. 10/7/2020 – 2/2025: Giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tháng 2/2025: Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, khi đó là Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Theo Quyết định số 1939-QĐNS/TW ngày 24/2/2025, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.