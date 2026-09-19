Vượt nước lũ đưa thai phụ 26 tuổi đến bệnh viện

Ngày 19/9, khu vực thành phố Vinh (cũ) xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa lớn khiến hệ thống thoát nước không đáp ứng kịp, nhiều tuyến đường bị ngập, có nơi nước dâng hơn nửa mét, gây khó khăn cho việc đi lại.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân. Clip: C.M

Trong lúc mưa lớn, thai phụ N.T.A. (26 tuổi) có dấu hiệu đau bụng, được người thân chở đến bệnh viện trên địa bàn phường Thành Vinh để thăm khám.

Khi đi đến nút giao đường Lý Thường Kiệt và Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh), xe bị chết máy do đoạn đường ngập sâu, chị A. và người thân không thể tiếp tục di chuyển.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hỗ trợ chị N.T.A. di chuyển qua khu vực ngập sâu, đưa lên xe cứu hộ để đến bệnh viện giữa lúc mưa lớn. Ảnh: C.M

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An điều xe cứu hộ cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ chị A. và người thân rời khỏi khu vực ngập đến bệnh viện.

Trong ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tiếp tục triển khai cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tại các khu vực ngập sâu.