Sạt lở đèo Prenn, nhiều ô tô phanh gấp né đá tảng lăn xuống đường

Ngày 19/9, vách taluy dương cao hơn 10m trên đèo Prenn, đoạn gần thác Datanla, phường Xuân Hương - Đà Lạt, xảy ra sạt lở. Đất đá từ taluy tràn xuống, trong đó có ba tảng đá lớn chắn một phần mặt đường.

Nhiều mảng đất nhão tiếp tục trượt xuống mép đường. Trên taluy còn nhiều đất đá và cây thông nằm cheo leo, tiềm ẩn nguy cơ sạt xuống bất cứ lúc nào.

Đèo Prenn qua phường Xuân Hương - Đà Lạt, bị sạt lở. Ảnh: Khánh Ngọc

Thời điểm xảy ra sự cố, phương tiện qua đèo khá đông. Một số tài xế phát hiện đất đá lăn xuống đường nên kịp phanh, đánh lái tránh, không xảy ra thương vong.

Tổ Cảnh sát giao thông số 1 (Đà Lạt) có mặt tại hiện trường, phân luồng và hướng dẫn phương tiện qua khu vực sạt lở.

Sạt lở khiến đất đá và ba tảng đá lớn rơi xuống, chắn ngang mặt đường. Ảnh: Khánh Ngọc

Chính quyền địa phương đang kiểm tra hiện trường, lên phương án xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa sạt lở tiếp diễn.

Trước đó, đêm 12/9, cũng tại vị trí này xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống đường gây cản trở giao thông.

Taluy dương đèo Prenn còn nhiều đất, đá và cây thông nằm cheo leo, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt xuống đường. Ảnh: Khánh Ngọc

Đèo Prenn dài 7,27km, là tuyến cửa ngõ nối quốc lộ 20 với Đà Lạt. Năm 2023, tuyến đường được đầu tư 552 tỷ đồng mở rộng lên bốn làn xe và đưa vào sử dụng đầu năm 2024.

Phòng Cảnh sát giao thông Lâm Đồng khuyến cáo tài xế qua đèo giảm tốc độ, giữ khoảng cách, chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.