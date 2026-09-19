Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Vương Quốc Tuấn và bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp đã thực hiện quy trình bầu ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với 100% số đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, ngày 18/9/2026, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công công tác khác đối với ông Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh cho biết sẽ tập trung cùng tập thể UBND tỉnh giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp và hạ tầng chiến lược; tăng cường liên kết vùng; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, củng cố hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi và từng bước xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ; quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng các công nghệ số tiên tiến phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24/7/1972, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông là thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.

Ông từng kinh qua các vị trí công tác như Phó chánh Thanh tra Bộ Tài chính; Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.