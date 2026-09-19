Đại úy Trần Minh Tuấn: Cán bộ trẻ trách nhiệm, gương mẫu

Đại úy Trần Minh Tuấn cùng chỉ huy đơn vị tổ chức thực hiện chặt chẽ các nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, dẫn đoàn, đến thực hiện nghi lễ, phục vụ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đến viếng, làm việc tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Anh chia sẻ: “Tôi là thành viên Tổ bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Bản thân xác định đây là công việc quan trọng, hết sức thiêng liêng, cao quý. Dù nhiệm vụ diễn ra trong thời gian dài, yêu cầu cao, có nhiều phần việc phải thực hiện cả ngày lẫn đêm, nhưng ở từng vị trí, từng thời điểm, tôi luôn chỉ huy bộ đội giữ nghiêm kỷ luật, thực hiện đúng chức trách, bảo đảm chu đáo, trang nghiêm”.

Cùng với khu vực Công viên Lê Thị Riêng, anh cũng chỉ huy lực lượng phục vụ các lễ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức (Đồng Nai), lễ an táng hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Uyên (TP Hồ Chí Minh)...

Đại úy Trần Minh Tuấn (ngoài cùng, bên trái) thực hiện nhiệm vụ nghi lễ.

Đặc biệt, tại các buổi lễ đưa tiễn mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội phục vụ giám định ADN mới đây tại sân bay Tân Sơn Nhất, Đại úy Trần Minh Tuấn đã chỉ huy lực lượng tiêu binh nghi lễ thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm trang nghiêm, trang trọng.

Tiểu đoàn Vệ binh - Kiểm soát Quân sự 31 thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ có tính chất đặc thù như: Tuần tra, kiểm soát quân sự, tiêu binh danh dự, nghi lễ, dẫn đoàn và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác. Với Đại úy Trần Minh Tuấn, mỗi nhiệm vụ có yêu cầu riêng, nhưng đều đòi hỏi sự thống nhất và tinh thần trách nhiệm cao. Nhiệm vụ càng quan trọng, yêu cầu càng cao, người cán bộ càng phải sâu sát, kiểm tra từng khâu trước khi bộ đội thực hiện nhiệm vụ.

Ở Đại úy Trần Minh Tuấn, sự sâu sát không chỉ thể hiện trong thực hiện nhiệm vụ mà trở thành phương pháp công tác hằng ngày. Trước giờ xuất quân làm nhiệm vụ bên ngoài doanh trại, anh thường kiểm tra lực lượng, phương tiện và công tác chuẩn bị, chú trọng vào lễ tiết, tác phong quân nhân, hệ số an toàn của phương tiện. Anh cũng dành nhiều thời gian xuống cơ sở, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ, việc duy trì chế độ, nền nếp, tâm tư của cán bộ, chiến sĩ. Từ phương pháp công tác hiệu quả, anh thường xuyên tham mưu với Đảng ủy, Ban chỉ huy Tiểu đoàn các biện pháp trong quản lý, chỉ huy bộ đội, cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn duy trì nghiêm chế độ, quy định, xây dựng nền nếp chính quy toàn đơn vị.

Đại úy Trần Minh Tuấn làm khối trưởng của khối Tiểu đoàn Vệ binh-Kiểm soát Quân sự 31 trong các đợt duyệt đội ngũ của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, anh cùng chỉ huy Tiểu đoàn triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác kiểm soát quân sự, tuần tra, chấn chỉnh tác phong quân nhân, xe quân sự hoạt động trên địa bàn với gần 4.000 lượt tổ kiểm soát quân sự. Qua đó, duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Nhận xét về người cán bộ trẻ của đơn vị, Trung tá Nguyễn Duy Hòa, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vệ binh - Kiểm soát Quân sự 31 đánh giá: Đại úy Trần Minh Tuấn là cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với công việc. Điểm nổi bật của đồng chí là tác phong làm việc khoa học, sâu sát, với tinh thần “6 rõ” trong cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Phương pháp làm việc hiệu quả, gần gũi của đồng chí góp phần cho đơn vị tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ phù hợp, phát huy tốt sở trường của mỗi quân nhân, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ.