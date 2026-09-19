Từ ký ức của người dân, Đội K51 quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ cùng mảnh nhựa ghi chữ 'Anh Luân'

Trong số di vật tìm được có một miếng nhựa được ghi bằng bút bi chữ “Anh Luân”, dòng dưới có chữ At, đóng quân... (Ảnh: Quốc Khánh)

Ngày 19/9, Ủy ban nhân dân xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tổ chức quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Mỹ.

Theo thông tin bà Trịnh Thị Vân, sinh năm 1962, ở thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành cho biết: “Trước đây, vào năm khoảng 1973 trong một trận đánh giữa ta và địch có 1 đồng chí bộ đội hy sinh được 2 mẹ con bà chôn cất cách nhà khoảng 70m, phần mộ được chôn cất gần bụi tre, bên cạnh có 1 hầm chiến đấu cá nhân, ngay cạnh khu tăng gia sản xuất của cách mạng”.

Từ ký ức của bà Trịnh Thị Vân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành và Đội K51 đã tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Từ ký ức trên đến tháng 9/2026 bà báo thông tin trên với Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành và Đội K51.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành phối hợp Đội K51 tổ chức xác minh, khảo sát, đối chiếu thông tin và tổ chức quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được quy tập phần xương, răng đã hóa thổ không thể lấy mẫu giám định ADN. Di vật được tìm thấy gồm 1 áo bộ đội, 1 ví da, võng dù, tăng, dây dù, pin, vỏ đạn…

Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành và Đội K51 đã tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Đặc biệt trong số di vật có một miếng nhựa được ghi bằng bút bi chữ “Anh Luân”, dòng dưới có chữ At, đóng quân...

Từ thông tin của nhân chứng và các di vật tìm được xác định đây là hài cốt liệt sĩ lực lượng chức năng đã tổ chức quy tập theo đúng quy định.

Các di vật được tìm thấy. (Ảnh: Quốc Khánh)

Hiện tại hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng, bảo quản tại Phòng thờ Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk để chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thời gian tới.

Khu vực quy tập hài cốt liệt sĩ trước đây thuộc thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ).

Trong số di vật tìm được có một miếng nhựa được ghi bằng bút bi chữ “Anh Luân”, dòng dưới có chữ At, đóng quân... (Ảnh: Quốc Khánh)

Vì vậy, Đội K51 kêu gọi quần chúng nhân dân và Cựu chiến binh ai biết thêm về thông tin phần mộ xin cung cấp để cơ quan chức năng sớm xác định được danh tính liệt sĩ, góp phần đưa hài cốt liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 34 được Đội K51 quy tập trong và ngoài nước kể từ khi bắt đầu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Hiện tại hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng, bảo quản tại Phòng thờ Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Quốc Khánh)

Mọi thông tin về mộ liệt sĩ, nhân dân, các nhân chứng và Cựu chiến binh có thể gửi về Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Hoặc đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51, số điện thoại: 0967.311.134; đồng chí Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51, số điện thoại: 0963.965.739.