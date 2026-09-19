El Nino đạt ngưỡng rất mạnh, mùa đông 2026–2027 có thể ấm hơn

Ngày 19/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, El Nino 2026–2027 đang tiếp tục mạnh lên. Đến tuần thứ hai tháng 9/2026, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển (SSTA) tại khu vực NINO3.4 đã tăng lên khoảng +2,0°C, đạt ngưỡng cường độ rất mạnh. Dự báo El Nino có khả năng tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và đạt cực đại trong những tháng cuối năm 2026, với tác động có thể kéo dài sang đầu năm 2027.

El Nino tiếp tục mạnh lên

Diễn biến nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực NINO3.4 cho thấy xu thế tăng cường rõ rệt của El Nino trong thời gian gần đây. Từ tuần đầu tháng 8/2026, SSTA ở mức khoảng +1,7°C. Trong bốn tuần tiếp theo, chỉ số này tăng nhẹ và duy trì quanh mức +1,8°C. Đến tuần thứ hai tháng 9, SSTA tăng lên khoảng +2,0°C.

El Nino tiếp tục mạnh lên. Ảnh minh hoạ

Theo ngưỡng đánh giá, SSTA từ +1,5 đến dưới +2,0°C tương ứng với El Nino cường độ mạnh. Khi chỉ số đạt khoảng +2,0°C, hiện tượng được xác định đã đạt ngưỡng cường độ rất mạnh.

Các dự báo khí hậu cho thấy trong giai đoạn tháng 10–12/2026, El Nino gần như chắc chắn tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và có khả năng đạt cực đại. Sang tháng 1–3/2027, El Nino nhiều khả năng vẫn duy trì ở cường độ rất mạnh, mặc dù xác suất và cường độ có xu hướng giảm dần. Hiện chưa loại trừ khả năng hiện tượng này tiếp tục duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027.

El Nino thường làm gia tăng nguy cơ nền nhiệt cao, nắng nóng, khô hạn và thiếu hụt nguồn nước, đặc biệt trong mùa khô. Sự thay đổi của hoàn lưu khí quyển cũng có thể làm biến đổi phân bố mưa và ảnh hưởng đến hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới.

Từ nay đến hết năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam được dự báo có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, việc số lượng bão ít hơn không đồng nghĩa không xuất hiện bão mạnh. Tương tự, lượng mưa trên diện rộng có thể giảm nhưng vẫn không loại trừ khả năng xuất hiện những đợt mưa cực đoan trong những thời điểm cụ thể.

Trong các năm El Nino mạnh, Việt Nam vẫn có thể xuất hiện mưa rất lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất hoặc bão có diễn biến phức tạp do sự tác động đồng thời của các hình thế thời tiết quy mô khu vực và điều kiện khí quyển ngắn hạn.

Mùa đông ấm hơn, nguy cơ hạn hán và thiếu nước gia tăng

Trong mùa đông 2026–2027, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và ít hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0–2,5°C.

Sang đầu năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm trên phạm vi toàn quốc. Ảnh minh hoạ.

Sang đầu năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm trên phạm vi toàn quốc. Trong các tháng mùa hè năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện với cường độ mạnh, số ngày nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm và nhiều hơn năm 2026.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng không loại trừ khả năng xuất hiện những giá trị nhiệt độ vượt các giá trị lịch sử. Bên cạnh nguy cơ nắng nóng, tình trạng thiếu mưa được dự báo là một trong những tác động đáng lưu ý của El Nino trong thời gian tới.

Từ nay đến cuối năm 2026, lượng mưa có xu thế thiếu hụt trên phần lớn cả nước, rõ nhất tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, với mức thiếu hụt phổ biến khoảng 20–40%. Mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm.

Sang những tháng đầu năm 2027, các khu vực trên tiếp tục có khả năng ít mưa. Trong khi đó, nền nhiệt cao và nắng nóng xuất hiện sớm sẽ làm gia tăng nhu cầu sử dụng nước và lượng bốc thoát hơi.

Do đó, trong các tháng mùa khô đầu năm 2027, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ được đánh giá ở mức rất cao.