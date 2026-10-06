Xây dựng điểm đến an toàn

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Cao nguyên đá Đồng Văn.

Siết chặt quản lý nhà tour

Hoạt động từ năm 2024, Công ty TNHH Thương mại điện tử và Du lịch Thành Hưng, phường Hà Giang 1 hiện có 40 xe máy và liên kết với 50 lái xe. Xác định an toàn của du khách là yêu cầu hàng đầu, công ty đặt ra những điều kiện cụ thể đối với người trực tiếp dẫn tour. 100% lái xe phải có giấy phép lái xe phù hợp, có kỹ năng điều khiển phương tiện trên địa hình đèo dốc trước khi nhận khách. Phương tiện được kiểm tra kỹ thuật trước mỗi chuyến đi; du khách được trang bị mũ bảo hiểm trùm kín đầu và đồ bảo hộ.

Anh Cấn Tiến Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại điện tử và Du lịch Thành Hưng, cho biết: Công ty thường xuyên quán triệt đội ngũ lái xe nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông, coi việc bảo đảm an toàn cho du khách là trách nhiệm trước tiên. Lái xe được yêu cầu kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách, không phóng nhanh, vượt ẩu; đồng thời kiểm tra kỹ phương tiện và trang thiết bị bảo hộ trước mỗi chuyến đi.

Với những người trực tiếp cầm lái trên các cung đường vùng cao, kinh nghiệm xử lý tình huống là yếu tố quan trọng. Anh Nguyễn Văn Khánh, người dẫn tour trên Cao nguyên đá, chia sẻ: “Địa hình ở đây nhiều đoạn đèo dốc, quanh co, có những khúc cua hẹp và tầm nhìn hạn chế. Vì vậy, lái xe phải chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ, không lấn làn, vượt ẩu. Mình chạy xe an toàn thì khách mới yên tâm trải nghiệm”.

Thực tế, vào mùa du lịch, nhất là mùa hoa tam giác mạch, lượng khách đến với Cao nguyên đá Đồng Văn thường tăng cao. Những cung đường uốn lượn qua núi đá tai mèo, các khúc cua tay áo, địa hình đèo dốc tạo nên sức hấp dẫn riêng của hành trình khám phá vùng cao, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu người điều khiển phương tiện chủ quan. Bởi vậy, bảo đảm an toàn cần được thực hiện ngay từ các đơn vị kinh doanh dịch vụ dẫn tour. Việc lựa chọn người lái đủ điều kiện, kiểm tra phương tiện, trang bị bảo hộ và thường xuyên nhắc nhở, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống phải trở thành yêu cầu thường xuyên trong quá trình hoạt động, không chờ đến khi lực lượng chức năng kiểm tra mới thực hiện.

Chủ động phòng ngừa, giảm nguy cơ tai nạn

Cùng với sự chủ động của các nhà tour, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là những tuyến du lịch trọng điểm; đồng thời kiểm tra hoạt động dẫn tour bằng xe máy. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ được yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, bảo đảm phương tiện và người điều khiển đủ điều kiện, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho du khách.

Lượng khách tăng trong mùa du lịch cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức, điều tiết và kiểm soát giao thông. Trên Quốc lộ 4C, việc tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn, nhất là tại khu vực đông phương tiện, đường đèo dốc và các điểm tham quan tập trung đông du khách. Công tác tuyên truyền được thực hiện song song với kiểm tra, xử lý vi phạm, tập trung vào những nguy cơ thường gặp như chạy quá tốc độ, lấn làn, vượt xe không bảo đảm điều kiện an toàn, thiếu quan sát khi vào cua.

Cùng với kiểm soát người và phương tiện, lực lượng chức năng rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bổ sung gương cầu, gờ giảm tốc và kiến nghị khắc phục những bất cập về hạ tầng, từng bước nâng cao điều kiện an toàn trên các tuyến đường phục vụ phát triển du lịch. Trung tá Nguyễn Quang Diệu, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Sau khi triển khai kiểm soát, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động dẫn tour bằng xe máy có chuyển biến tích cực. Lực lượng chức năng đã yêu cầu 100% chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết chấp hành quy định; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra tại các tuyến du lịch, kiểm soát hoạt động chở khách bằng xe máy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bảo đảm an toàn giao thông trên Cao nguyên đá Đồng Văn là trách nhiệm của lực lượng chức năng, các đơn vị kinh doanh dịch vụ và mỗi người tham gia giao thông. Khi lượng khách tăng cao, sự chủ động trong quản lý, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người cầm lái sẽ góp phần bảo vệ du khách, giữ gìn hình ảnh Cao nguyên đá là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.