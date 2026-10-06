Đại hội Liên hiệp Hội thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Trong hai ngày 01 và 02/10/2026, tại thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. ThS. Bùi Minh Châu, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Chấp hành gồm 36 thành viên.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có GS.TS. Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ. Cùng tham dự Đại hội có đại diện các viện, trường, lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ; lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể thành phố Cần Thơ, đại diện một số Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố cùng 200 đại biểu, trong đó có 151 đại biểu chính thức đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ.

Đại hội lần thứ I diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Liên hiệp Hội thành phố Cần Thơ, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy và hợp nhất Liên hiệp Hội của 3 địa phương (Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng), mở ra không gian và tầm vóc hoạt động rộng lớn hơn. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ sau hợp nhất có 24 hội với trên 23.000 hội viên, 6 tổ chức trực thuộc. Trong đó, có 8 Giáo sư, 50 Phó Giáo sư, 274 Tiến sĩ, 1.565 Thạc sĩ.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung đánh giá những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường 2026-2031 nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ cùng các hội thành viên thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghề nghiệp, tư vấn, phản biện và giám sát xã hội; tổ chức trên 400 cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên ngành cấp thành phố, vùng ĐBSCL và toàn quốc; thực hiện gần 100 đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh, thành và cấp cơ sở; tôn vinh 155 lượt trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, cùng Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng được tổ chức hằng năm đã khơi dậy phong trào sáng tạo trong học sinh, sinh viên và các nhà khoa học, trí thức; tạo ra những công trình, giải pháp mang tính ứng dụng cao… Trong đó, có 8 giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp thành phố và được tuyển chọn vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; 3 trí thức được tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông”.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ thành lập Câu lạc bộ Hợp tác quốc tế Cần Thơ để hỗ trợ các hội thành viên kết nối các dự án có tiềm năng, tập hợp các trí thức khoa học đóng góp vào sự phát triển của TP Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ xác định 10 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và tuyên truyền phổ biến kiến thức.

Đơn vị phấn đấu thực hiện từ 5-6 nhiệm vụ tư vấn, phản biện mỗi năm; tổ chức 3 kỳ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, 2 kỳ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp địa phương; các hội thành viên chủ trì từ 1-2 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp bộ, ngành, địa phương.

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS. Trương Xuân Lam - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp Hội và đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ đối với sự phát triển chung của thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới Liên hiệp Hội tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường đoàn kết, tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực để phát huy trí tuệ tập thể phục vụ sự phát triển của thành phố. Trong đó GS.TS. Trương Xuân Lam nhấn mạnh đến vị trí, vai trò của Cần Thơ trong chiến lược phát triển nông nghiệp của Việt Nam với những giống lúa đã có thương hiệu như ST25, Đài Thơm, v.v. và trách nhiệm của các nhà khoa học. Đội ngũ trí thức cần chủ động tham gia vào gìn giữ, phát huy các thương hiệu của địa phương đồng thời đề xuất các giải pháp khoa học nhằm giải quyết các bài toán lớn của thành phố như chống xâm nhập mặn, hạ tầng giao thông và chuyển đổi mô hình kinh tế sau sáp nhập.

GS.TS. Trương Xuân Lam - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Hồ Thị Cẩm Đào đánh giá cao kết quả Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề nghị Liên hiệp các Hội trong nhiệm kỳ mới cần tập trung kiện toàn và đổi mới phương thức tập hợp, chú trọng thu hút trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp, xây dựng mạng lưới chuyên gia có chất lượng cao gắn liền với nhu cầu thực tiễn. Đồng thời, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám sát xã hội theo hướng khách quan, có luận cứ khoa học cùng giải pháp khả thi, phấn đấu phản biện độc lập ít nhất 1 dự án lớn mỗi năm.

Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu hoạt động nghiên cứu khoa học phải gắn liền với ứng dụng thực tiễn, ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy lợi ích của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Công tác phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ cần được đẩy mạnh đến vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo trong thanh thiếu niên.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Khoa học Kỹ thuật cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc của Liên hiệp Hội TP Cần Thơ.

Sự thành công của Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031 của Liên hiệp Hội TP Cần Thơ sẽ là đòn bẩy quan trọng cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học thành phố Cần Thơ phát huy trí tuệ và đóng góp cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới.