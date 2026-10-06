Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ

Đại tá Phạm Hồng Thái, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự khai mạc có lãnh đạo Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự; cùng 128 cán bộ đối tượng 2 của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật khu vực phía Nam.

Đại tá Phạm Hồng Thái phát biểu khai mạc.

Các đại biểu dự khai mạc.

Trong thời gian tập huấn, cán bộ được học tập 10 chuyên đề, gồm: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng...

Phát biểu khai mạc, Đại tá Phạm Hồng Thái nhấn mạnh: “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nắm vững kiến thức quốc phòng, an ninh giúp cán bộ nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Nhằm nâng cao chất lượng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, Đại tá Phạm Hồng Thái yêu cầu Ban tổ chức, đội ngũ báo cáo viên và học viên chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật, duy trì nền nếp học tập; nội dung giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn, làm rõ những vấn đề lý luận mới, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến chức trách, nhiệm vụ của cán bộ và yêu cầu xây dựng Quân đội. Công tác kiểm tra, đánh giá phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan.

Đối với cán bộ tham gia lớp học, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, nắm chắc nội dung, liên hệ thực tiễn và vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị vào công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.