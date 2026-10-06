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Xử phạt 'bác tài' vượt ẩu

Từ thông tin do người dân cung cấp về việc xe khách BKS 77B-024.xx lưu thông lấn đường để vượt khi có phương tiện lưu thông hướng ngược lại trên QL24, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã khẩn trương xác minh vụ việc.

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
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Hình ảnh xe khách vi phạm.

Hình ảnh xe khách vi phạm.

Cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe khách BKS 77B-024.xx vi phạm là Nguyễn T.H (1976, trú phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Ngày 5-10, Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H. về hành vi: “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt” với mức phạt tiền từ 4 – 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

HÀ VY

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xu-phat-bac-tai-vuot-au-post358992.html