Xử phạt 'bác tài' vượt ẩu

Hình ảnh xe khách vi phạm.

Cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe khách BKS 77B-024.xx vi phạm là Nguyễn T.H (1976, trú phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Ngày 5-10, Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H. về hành vi: “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt” với mức phạt tiền từ 4 – 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.