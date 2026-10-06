Hà Nội: Đông Anh khởi công, khánh thành nhiều công trình chào mừng 72 năm Giải phóng Thủ đô

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026); 1016 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 150 năm Danh xưng Đông Anh (10/1876 - 10/2026).

Đầu tư 497 tỷ đồng xây dựng tuyến đường TC21

Dự án tuyến đường trục Trung tâm (TC21) đoạn từ đường Trường Sa đến đường Vành đai 3 được xác định là công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Đông Anh.

Các đại biểu tham dự tại lễ khởi công.

Theo Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng, dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 3,75km, điểm đầu kết nối đường Trường Sa, điểm cuối kết nối đường Vành đai 3. Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang từ 30-63m.

Dự án đồng thời xây dựng cầu mới thay thế Cầu Đôi hiện trạng, với chiều dài khoảng 84,2m, rộng 50m; cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hè đường, chiếu sáng, tổ chức giao thông, cây xanh, chỉnh trang và di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi.

Tổng mức đầu tư dự án là 497 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2028.

Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng phát biểu tại lễ khởi công.

Theo lãnh đạo xã Đông Anh, tuyến đường được đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và tăng khả năng kết nối với các tuyến đường trong khu vực.

Công trình cũng được kỳ vọng góp phần bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện cảnh quan, môi trường, tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, đồng thời thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu ấn nút khởi công Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường trục trung tâm (TC21) đoạn từ đường Trường Sa đến đường Vành đai 3, nay thuộc xã Đông Anh.

Để bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng và an toàn, Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng đề nghị các nhà thầu, đơn vị tư vấn tổ chức thi công khoa học, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng được giao tổ chức quản lý, triển khai dự án theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện, quản lý chất lượng, tiến độ và nguồn vốn; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp xử lý.

Khánh thành, gắn biển nhiều công trình

Ngay sau lễ khởi công, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu xã Đông Anh đã tổ chức khánh thành, gắn biển nhiều công trình đầu tư công: Dự án xây dựng Trường Tiểu học Việt Hùng 2; Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường số 1 thôn Lực Canh; Dự án hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến đường phía Đông Nam thôn Thái Bình; Dự án cải tạo, nâng cấp Khu lưu niệm cây đa Bác Hồ; Dự án cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giữa thôn Trong - thôn Hậu.

ác đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành, gắn biển các công trình trên địa bàn xã Đông Anh

Những công trình được khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng, phục vụ đời sống Nhân dân, tạo nền tảng cho quá trình phát triển của xã Đông Anh trong giai đoạn mới.