ĐBQH tiếp xúc cử tri chuyên đề góp ý vào dự thảo các dự án luật thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu đề dẫn tại hội nghị.

Phát biểu đề dẫn hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa cho biết, các dự án được lấy ý kiến lần này gồm Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật: Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện; Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo và Luật Báo chí.

Đây là những dự án luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, sáng tạo, sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí đề nghị các đại biểu, cử tri tập trung góp ý từ thực tiễn, làm rõ những quy định còn khó thực hiện và đề xuất phương án sửa đổi cụ thể; đặc biệt quan tâm đến tính khả thi, đồng bộ của các chính sách. Trong đó, việc phân cấp, phân quyền phải gắn với nhân lực, chuyên môn, cơ sở dữ liệu, nguồn lực tài chính và cơ chế kiểm tra, giám sát; cải cách thủ tục hành chính phải thực chất, giảm hồ sơ, thời gian và chi phí tuân thủ, không để phát sinh khoảng trống pháp lý hoặc ách tắc trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý nhiều nhóm vấn đề từ thực tiễn quản lý Nhà nước và hoạt động chuyên môn.

Đối với dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, các ý kiến đề nghị làm rõ phạm vi, các ngành công nghiệp văn hóa và mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp văn hóa với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, du lịch văn hóa và các lĩnh vực chuyên ngành; đồng thời bảo đảm tính khả thi, minh bạch của các cơ chế mới về thử nghiệm có kiểm soát, khai thác tài sản trí tuệ, không gian sáng tạo, sàn giao dịch công nghiệp văn hóa và chính sách ưu đãi.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Cử tri cũng quan tâm đến nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật, nhất là đội ngũ kế cận đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống; đề nghị có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đào tạo, thu hút nghệ sĩ, diễn viên trẻ và phát huy vai trò của các nghệ sĩ có trình độ, kinh nghiệm trong truyền nghề.

Đối với lĩnh vực di sản, việc khai thác giá trị di sản phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa cần gắn với bảo tồn, bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn của di sản và quyền, lợi ích của cộng đồng chủ thể.

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật, các đại biểu đề nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhưng phải gắn với nhân lực, kinh phí, cơ sở dữ liệu và năng lực thực thi.

Trong lĩnh vực du lịch, cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động lữ hành, lưu trú, hướng dẫn viên và phát triển sản phẩm du lịch; đồng thời tăng cường quản lý hoạt động quảng bá, xây dựng các tour du lịch trên môi trường số.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Đối với di sản văn hóa, quảng cáo và báo chí, các ý kiến đề nghị hoàn thiện quy định về bảo quản, tu bổ di tích, phân định trách nhiệm trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng không tạo khoảng trống trong quản lý Nhà nước.

Riêng việc bãi bỏ quy hoạch quảng cáo ngoài trời, cần có quy định chuyển tiếp và cơ chế quản lý thay thế, bảo đảm tính liên tục trong tổ chức thực hiện tại địa phương.

Các đại biểu cũng đề nghị việc sửa đổi các luật phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo; việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và ứng dụng công nghệ số phải thực sự giảm thủ tục, thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá tiếp thu, giải trình.

Phát biểu tiếp thu, giải trình tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khẳng định các ý kiến đều xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý, hoạt động chuyên môn, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền và làm cơ sở để ĐBQH nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp hoàn thiện các dự án luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.