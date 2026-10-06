Bắc Ninh phát động Tháng cao điểm vận động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2026

Ngày 6/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh tổ chức phát động Tháng cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương trao ghi nhận "Tấm lòng vàng" cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Dự hội nghị phát động có các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Hà trao ghi nhận "Tấm lòng vàng" cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, thành phố Bắc Ninh luôn đặt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội làm mục tiêu cốt lõi, xuyên suốt. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân và đặc biệt là sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, công tác chăm lo cho người nghèo trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh trao ghi nhận "Tấm lòng vàng" cho doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2021-2025, thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn với hơn 5,6 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát được xây mới, sửa chữa, với tổng trị giá hơn 195,3 tỷ đồng; hàng chục nghìn suất học bổng, con giống và phương tiện sinh kế đã được trao tận tay người nghèo. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã hỗ trợ 176 hộ nghèo xây mới nhà đại đoàn kết, với trị giá 17,6 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Tuy nhiên, bên cạnh đại đa số người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, trên địa bàn thành phố vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu giảm nghèo bền vững, tiến tới xóa nghèo hoàn toàn trên địa bàn thành phố ngày càng đòi hỏi những nguồn lực lớn hơn, giải pháp căn cơ hơn.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn trao ghi nhận "Tấm lòng vàng" cho doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân, kết hợp chặt chẽ với sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực của toàn xã hội.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng chí kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng toàn thể Nhân dân tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Đồng chí nhấn mạnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn thành phố cam kết quản lý, sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích, bảo đảm công khai, minh bạch, phân bổ kịp thời, đúng đối tượng. Trong đó, tập trung ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế sản xuất, chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ học tập cho con em hộ nghèo bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Trần Huy Phương trao ghi nhận "Tấm lòng vàng" cho phường Bắc Giang.

Tại buổi lễ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã vận động được nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các phường, xã, cá nhân ủng hộ trực tiếp tại buổi lễ được hơn 102 triệu đồng và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 51 tỷ đồng.

Một số đơn vị đăng ký ủng hộ nhiều như: Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh (15 tỷ đồng); các doanh nghiệp chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (10 tỷ đồng ); Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Lam Sơn (4,5 tỷ đồng); Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Giang (2 tỷ đồng); Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam chi nhánh Bắc Giang (1,5 tỷ đồng)...

Đồng chí Nguyễn Thị Hà phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Nhân dịp này, 20 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong học tập được trao quà với tổng giá trị 232 triệu đồng.