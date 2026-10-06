Ninh Bình: Hoa Lư xử lý vi phạm hành lang đường sắt, ngăn nguy cơ tai nạn

Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác đã rà soát các tuyến đường, khu vực giao nhau và những vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông để đánh giá, đề xuất phương án khắc phục.

Công an phường Hoa Lư cùng các lực lượng chức năng rà soát hạ tầng, xử lý bất cập giao thông và nguy cơ mất an toàn đường sắt trên địa bàn. (Ảnh: Công an phường Hoa Lư).

Một số vị trí được xác định cần sửa chữa, bổ sung hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu, gờ giảm tốc và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông. Việc rà soát nhằm kịp thời khắc phục những bất cập về hạ tầng, nâng cao khả năng nhận diện nguy hiểm cho người tham gia giao thông và chủ động phòng ngừa tai nạn.

Đáng chú ý, tại tuyến nhánh 2 đường sắt, khu vực Tổ dân phố Thanh Bình 5, đoàn công tác phát hiện 2 hộ dân có hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu các hộ dân di chuyển cây cảnh, tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại mặt bằng và bảo đảm hành lang an toàn đường sắt theo quy định.

Theo Công an phường Hoa Lư, việc kiểm tra, rà soát hạ tầng và xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai thực chất mô hình "Phường Hoa Lư an toàn giao thông".

Thông qua việc chủ động phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở những bất cập về hạ tầng, hành lang giao thông và các nguy cơ tiềm ẩn, lực lượng chức năng hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bình yên cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.