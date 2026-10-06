Công an Hà Nội tổ chức toạ đàm 'Liêm chính - Kỷ cương - Trách nhiệm trong công tác thanh tra'

Đến dự và chỉ đạo buổi tọa đàm có đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Điển - Phó Trưởng Phòng 7 - Thanh tra Bộ Công an; PGS.TS, Thượng tá Lương Tuấn Anh, Phó Trưởng Khoa Bảo vệ An ninh nội bộ - Học viện An ninh nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP Hà Nội - chủ trì buổi toạ đàm.

Cùng tham dự còn có đại diện Thanh tra CATP, các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội...

Đánh giá toàn diện về đạo đức công vụ trong công tác thanh tra

Thực hiện Kế hoạch số 379 của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra CAND, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang hướng đến kỷ niệm 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Thanh tra Công an nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nâng cao sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng; Tăng cường sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa công tác thanh tra với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, CATP Hà Nội tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Liêm chính - Kỷ cương - Trách nhiệm trong công tác thanh tra”.

Quang cảnh buổi toạ đàm

Đây là lần thứ hai trong năm, Thanh tra CATP tổ chức toạ đàm khoa học. Tọa đàm có áp dụng chuyển đổi số minh hoạ sinh động, ý nghĩa làm phong phú thêm cho hiệu quả của Hội nghị.

Phát biểu khai mạc toạ đàm, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, với CATP Hà Nội, công tác thanh tra đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm soát quyền lực; phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy rằng, mặc dù đã có nhiều hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm đối với từng mặt công tác thanh tra, nhưng đến nay chưa có một diễn đàn, chuyên đề nào của CATP Hà Nội tập trung nghiên cứu, trao đổi một cách trực tiếp và có hệ thống về đạo đức công vụ của người làm công tác thanh tra.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc toạ đàm

Chính vì vậy, việc tổ chức Tọa đàm hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là dịp để nhìn nhận, đánh giá toàn diện, thẳng thắn thực trạng, nguyên nhân khách quan, chủ quan về đạo đức công vụ trong công tác thanh tra thời gian qua, mà còn là cơ hội để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh tra trong tình hình mới.

Đặc biệt, Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; lực lượng Công an nhân dân tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực công tác. Những yếu tố đó vừa tạo ra thời cơ mới, vừa đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trong Công an nhân dân nói chung và CATP Hà Nội nói riêng.

Ban Tổ chức mong muốn các tham luận và ý kiến trao đổi tại Tọa đàm sẽ tập trung làm rõ một số nội dung trọng tâm như vị trí, vai trò của công tác thanh tra đạo đức công vụ của người làm công tác thanh tra, những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng ngừa sai phạm, kiểm soát quyền lực;

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra tại cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thanh tra cũng như việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thanh tra thời gian tới.

“Liêm chính - Kỷ cương - Trách nhiệm” không phải là khẩu hiệu treo tường

Theo báo cáo của Thanh tra CATP Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị trực tiếp kiểm tra, xác minh, giải quyết 203 đơn, tin, vụ việc, tiếp trên 700 lượt công dân tại địa điểm tiếp công dân, tham mưu Giám đốc CATP tiếp công dân định kỳ hàng tháng, tiến hành 8 chuyên đề thanh tra, kiểm tra, thực hiện 3 cuộc thanh tra và 3 cuộc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của CATP, Bộ Công an.

Sau sắp xếp, Công an thành phố có 33 phòng nghiệp vụ, 126 Công an cấp xã, 1 Đồn Công an. Trong khi đó, số CBCS của Thanh tra CATP từ 123 xuống chỉ còn 78 cán bộ chuyên trách; Hồ sơ, vụ việc chuyển giao và đơn thư tập trung về cấp thành phố ngày càng nhiều hơn; yêu cầu kiểm tra, giám sát đối với cơ sở ngày càng cao hơn. Bài toán đó được giải bằng chính ba yêu cầu “Liêm chính - Kỷ cương - Trách nhiệm”.

Đại tá, Tiến sỹ Đoàn Đức Thắng - Chánh Thanh tra CATP điều hành phần tham luận

“Liêm chính - Kỷ cương - Trách nhiệm” không phải là khẩu hiệu treo trên tường, mà là ba yêu cầu đo được trong từng khâu công vụ của cán bộ thanh tra. Ba yêu cầu này không thể tách rời. Thiếu liêm chính thì dễ sa ngã; thiếu kỷ cương thì dễ làm sai quy trình; thiếu trách nhiệm thì dễ nể nang, né tránh. Và vì thanh tra tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, mọi khiếm khuyết ở 3 điểm này đều trả giá bằng niềm tin. Cán bộ thanh tra phải thực sự “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, không gây oan sai, bức xúc, song cần phải nhận diện và nhìn thẳng vào kết quả thực tế.

Thứ nhất, về liêm chính, đa số cán bộ giữ vững phẩm chất, thực hiện nghiêm quy định về kê khai tài sản, thu nhập và văn hóa công sở; chưa phát hiện trường hợp nhũng nhiễu, nhận hối lộ. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng biểu hiện nể nang, dễ dãi khi thanh tra những đơn vị, cán bộ, chiến sĩ có quan hệ; một số ít thanh tra viên chưa giữ được khoảng cách nghề nghiệp cần thiết với đối tượng thanh tra…

Thứ hai, về kỷ cương, các cuộc thanh tra, kiểm tra và việc giải quyết đơn thư cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục; kết luận được ban hành đúng hạn; kỷ luật phát ngôn, kỷ luật hội họp được duy trì. Tuy vậy, vẫn còn trường hợp giải quyết đơn thư, báo cáo chậm; kết luận có lúc còn chung chung, chưa chỉ rõ trách nhiệm cá nhân và thời hạn khắc phục…

Thứ ba, về trách nhiệm, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện tinh thần đấu tranh với sai phạm; nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm được xác minh thận trọng, đúng pháp luật. Tuy nhiên, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra ở một số đơn vị chưa quyết liệt; còn tâm lý “thanh tra xong là hết trách nhiệm” và ngại va chạm với vấn đề nhạy cảm…

Những tồn tại trên có nguyên nhân cả chủ quan và khách quan. Trong điều kiện khối lượng công việc tăng mạnh, phạm vi quản lý mở rộng, lực lượng Thanh tra CATP vẫn được lãnh đạo cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Song yêu cầu của giai đoạn mới đặt ra nhiều vấn đề cần được nhìn nhận từ chính thực tiễn của từng đơn vị.

Với tinh thần đó, điều hành phần tham luận, Đại tá, Tiến sỹ Đoàn Đức Thắng - Chánh Thanh tra CATP đã gợi mở các nhóm vấn đề để trao đổi, đó là: Làm thế nào để ba trụ “Liêm chính - Kỷ cương - Trách nhiệm” trở thành việc làm hàng ngày của cán bộ thanh tra?

Bên cạnh đó, chuyển đổi số có thể là công cụ làm cho cả 3 yêu cầu trên trở nên kiểm đếm được. Vậy công nghệ cần được thiết kế thế nào để thực sự giảm thủ tục, hạn chế sai sót và tạo dấu vết trách nhiệm rõ ràng?

Về cơ chế động viên, bảo vệ cán bộ, cán bộ thanh tra dám đấu tranh với sai phạm hiện đang được bảo vệ đến đâu và còn thiếu gì? Việc biểu dương, khen thưởng người liêm chính, thẳng thắn đã kịp thời, tương xứng chưa?

Liên quan đến các nội dung trên, phần tham luận đã diễn ra khá sôi nổi với sự tham gia của đại diện các phòng ban như Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH...

Thượng tá Hoàng Văn Điển - Phó Trưởng Phòng 7, Thanh tra Bộ Công an phát biểu tại toạ đàm

Tại buổi toạ đàm, Thượng tá Hoàng Văn Điển - Phó Trưởng Phòng 7, Thanh tra Bộ Công an đã cho ý kiến chỉ đạo, đóng góp, định hướng... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra CATP Hà Nội.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Điển, Công an Hà Nội là đơn vị đầu tiên tổ chức toạ đàm về chủ đề "Liêm chính - Kỷ cương - Trách nhiệm trong công tác thanh tra”. Để giúp CATP Hà Nội soi chiếu lại mình trong bức tranh chung của toàn lực lượng, nhận diện rõ những vấn đề còn tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, đồng chí đã liên hệ thực tiễn với lực lượng thanh tra CAND toàn quốc và vấn đề rút ra đối với CATP Hà Nội để nâng cao chất lượng, yêu cầu về “Liêm chính - Kỷ cương - Trách nhiệm”.

Đặc biệt, đồng chí đã đưa ra giải pháp nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ làm công tác thanh tra, đồng thời khẳng định, không thể có liêm chính nếu cán bộ không có năng lực, trình độ, bản lĩnh. Liêm chính chính là giữ mình trong quá trình thực hiện thanh tra, đồng thời thể hiện thái độ có dám làm và dám chiụ trách nhiệm hay không…

Thượng tá Lương Tuấn Anh, Phó Trưởng Khoa Bảo vệ An ninh nội bộ - Học viện An ninh nhân dân tham luận tại toạ đàm

Cùng phát biểu tại toạ đàm, PGS.TS, Thượng tá Lương Tuấn Anh, Phó Trưởng Khoa Bảo vệ An ninh nội bộ - Học viện An ninh nhân dân đã cho ý kiến về công tác tham tra trong bảo vệ chính trị nội bộ và lý luận về “liêm chính, kỷ cương, trách nhiệm trong công tác thanh tra. Với góc nhìn vừa mang tính hàn lâm, vừa bám sát thực tiễn Thủ đô, tham luận của đồng chí đại diện Học viện ANND đã giúp Thanh tra CATP Hà Nội có thêm cơ sở khoa học để đổi mới tư duy, phương pháp, quy trình thanh tra theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh.

Kết luận buổi toạ đàm, được sự uỷ quyền của đồng chí Phó Giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Đức Thắng - Chánh Thanh tra CATP nhấn mạnh, mặc dù các tham luận tiếp cận chủ đề dưới nhiều góc độ khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: Đó là đề cao đạo đức công vụ, sự tâm huyết, trăn trở và trách nhiệm đối với sự phát triển của lực lượng Công an Thủ đô. Đặc biệt, nhiều ý kiến đã nhấn mạnh một nguyên tắc cốt lõi: Muốn nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, trước hết phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong quản lý cán bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức công vụ.

Để phát huy tối đa kết quả của buổi tọa đàm hôm nay vào thực tiễn công tác, lực lượng Thanh tra Công an Thủ đô thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những nội dung trọng tâm, bao gồm: Giáo dục bản lĩnh, bồi đắp lòng tự trọng và bảo vệ danh dự người cán bộ thanh tra; Chuyển mạnh từ phương thức “Thanh tra sự vụ” sang “Thanh tra chủ động, phòng ngừa, cảnh báo; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương nội bộ - “Chống tiêu cực ngay trong cơ quan chống tiêu cực”; Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong công tác thanh tra; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi các kết luận thanh tra…