Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Bảo vệ chính trị nội bộ và công tác Quản lý hồ sơ cán bộ

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tại hội nghị, các học viên đã được truyền đạt nội dung cốt lõi các Chuyên đề: Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác Quản lý hồ sơ cán bộ. Trong đó nhấn mạnh một số vấn đề chung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý hồ sơ cán bộ; những vấn đề cụ thể và một số lưu ý khi triển khai.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ truyền đạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng cũng dành thời gian để các đại biểu và các báo cáo viên cùng nhau trao đổi, giải đáp những thắc mắc, cũng như phương án xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên hiểu rõ hơn về vai trò trọng yếu của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nắm bắt và triển khai kịp thời các văn bản, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và của cấp ủy các cấp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; trang bị kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở. Đồng thời, nâng cao nhận thức, chuẩn hóa nghiệp vụ và thống nhất quy trình quản lý, lập, khai thác, bảo quản hồ sơ cán bộ theo các quy định mới nhất của Đảng và Nhà nước.