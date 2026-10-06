Chủ động ứng phó mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng khắc phục các điểm sạt lở do mưa lớn gây ra trên địa bàn. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, từ chiều ngày 6/10 đến ngày 8/10/2026, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150 – 300 mm, có nơi trên 450 mm; đề phòng mưa lớn có cường suất trên 150 mm/3 giờ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Cấp 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị; lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 9/10, tình hình mưa lớn dự báo còn diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm an toàn về người và tài sản, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông tin đến người dân và sẵn sàng phương án ứng phó; chủ động triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, tổ chức di dời, sơ tán dân ở các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tổ chức canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngầm, tràn, đường ngập sâu, nước chảy xiết; kiểm tra an toàn các công trình đang thi công, dự án thoát nước, hầm lò khai thác khoáng sản; đồng thời phối hợp vận hành điều tiết an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn.