Du lịch được xác định là một trong những hướng phát triển quan trọng của địa phương, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp nhằm đáp ứng các tiêu chí Làng Du lịch tốt nhất thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Bắc Sơn đến du khách trong nước và quốc tế.

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Hiện xã đang tập trung triển khai 9 dự án thuộc Đề án phát triển Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn; trong đó, dự án Cột cờ trên đỉnh núi Nà Lay có tổng mức đầu tư 19,4 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027 với các hạng mục chính gồm xây dựng cột cờ trên đỉnh núi Nà Lay, đài ngắm cảnh, hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật... cùng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tham quan, trải nghiệm của du khách, góp phần tạo điểm nhấn về cảnh quan, lịch sử, văn hóa, từng bước nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và mở ra thêm dư địa phát triển du lịch trên địa bàn.