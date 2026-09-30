Lào Cai trang trọng truy điệu và an táng, tri ân 71 liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Lễ an táng, tri ân 71 liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc, ở Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, lãnh đạo phường Cam Đường và các xã, phường lân cận cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ an táng, tri ân 71 liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc, ở Lào Cai

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đọc lời điếu tại buổi lễ, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hàng vạn chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ đất nước, quê hương.

Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ ấy, biết bao người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, của quê hương Lào Cai đã mãi mãi nằm lại. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ, hoài bão còn dang dở. Máu của các anh đã hòa vào những cánh rừng, dòng sông, bản làng của Tổ quốc, góp phần viết nên bản anh hùng ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về lòng yêu nước vô bờ bến.

Bằng tất cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu nặng, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân luôn coi việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim.

Hôm nay, 71 liệt sĩ lại tiếp tục hành trình trở về sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng biên giới phía Bắc, các anh đã được đồng đội tìm thấy và đưa về trong vòng tay yêu thương của gia đình, quê hương và nhân dân các dân tộc Lào Cai. Từ nay, các anh được yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng quê hương thân yêu, giữa sự tri ân sâu nặng của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trước anh linh các liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh; góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Hồng

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ an táng, tri ân 71 liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc, ở Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Sau Lễ truy điệu, 71 hài cốt liệt sĩ được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng. Nơi đây, giữa hàng cây xanh mát, những hàng bia mộ thẳng tắp được chăm sóc chu đáo, các anh sẽ được yên nghỉ trong một không gian khang trang, ấm áp tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Sự hy sinh của các anh không bao giờ bị lãng quên; tên tuổi và chiến công của các anh đã khắc sâu vào lịch sử, trở thành tượng đài bất tử trong lòng mỗi người dân Lào Cai.

Việc tổ chức Lễ truy điệu và an táng không chỉ là dịp để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân toàn tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, mà còn là ngọn lửa lan tỏa mạnh mẽ truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Đứng trước hương linh các Anh hùng liệt sĩ, mỗi người chúng ta càng nhận thức rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Tỉnh Lào Cai cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong các giai đoạn tiếp theo, quyết tâm không để bất kỳ anh hùng nào phải nằm lại cô đơn nơi rừng sâu núi thẳm.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước hương linh 71 Anh hùng liệt sĩ. Sự hy sinh của các anh là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp bước, chung tay xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh và vững vàng nơi biên cương Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thắp nén tâm hương trước anh linh các liệt sĩ. Ảnh: Quốc Hồng

Đại diện Bộ Quốc phòng viếng các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường (Lào Cai). Ảnh: Quốc Hồng

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Lễ an táng và truy điệu, ở phường Cam Đường (Lào Cai). Ảnh: Quốc Hồng

Đoàn tỉnh Lào Cai viếng các Anh hùng, liệt sỹ tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Hồng

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ đến an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Tiếc thương và biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ đất đai Tổ quốc. Ảnh: Quốc Hồng

Chắc tay súng dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Ảnh: Quốc Hồng

Đưa hài cốt các liệt sĩ lên xe quân đội. Ảnh: Quốc Hồng

Đưa các anh về an nghỉ tại nghĩa trang Cam Đường rợp bóng cây xanh. Ảnh: Quốc Hồng

Tiễn biệt các đồng đội đã hy sinh cho đất nước, quê hương. Ảnh: Quốc Hồng

Tiếc thương các liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước, quê hương. Ảnh; Quốc hồng

Đón những người con ưu tú đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương Lào Cai thân yêu. Ảnh: Quốc Hồng

Tiễn đưa hương linh các Anh hùng, liệt sĩ về với đất mẹ quê hương. Ảnh: Quốc Hồng

Các học sinh ở phường Cam Đường tiễn đưa các Anh hùng, liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ở quê nhà. Ảnh: Quốc Hồng

Đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang Cam Đường và Bảo Thắng. Ảnh: Quốc Hồng