Hơn 30.000 con cá được thả xuống sông Hồng, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản

Tại chương trình, hơn 30.000 con cá gồm các loài trắm, chép, chuối, lăng vàng, trôi ta, rô đồng được thả xuống sông Hồng. Hoạt động nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản, tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng, phát triển, từng bước phục hồi hệ sinh thái thủy vực.

Sáng 30/9, tại Chùa Bồ Đề, phường Bồ Đề, Hà Nội, Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, cho biết phóng sinh không chỉ là một nghi lễ mà còn là hành động thể hiện tình yêu thương đối với sự sống và trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên.

Theo ông Hùng, hằng năm, các địa phương trên cả nước đã thả khoảng 50 tấn và 49 triệu con giống thủy sản ra các thủy vực tự nhiên, trong đó có các loài thuỷ sản quý, hiếm có giá trị kinh tế góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản. Hà Nội là địa phương làm rất tốt hoạt động này.

Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư nhấn mạnh, tái tạo nguồn lợi thủy sản không đơn thuần là thả càng nhiều cá càng tốt. Điều quan trọng là phải lựa chọn đúng loài, đúng nơi, đúng thời điểm và đúng phương pháp, để những con cá được thả có thể sống, sinh trưởng, sinh sản và tiếp tục tạo ra sự sống trong tự nhiên.

Cá được đưa xuống thả tại khu vực sông Hồng cạnh chùa Bồ Đề.

Thực tế tại một số địa phương cho thấy, việc lựa chọn đối tượng, số lượng, tỷ lệ cũng như phương thức lưu giữ, vận chuyển và thả cá chưa phù hợp có thể ảnh hưởng đến môi trường, thậm chí gây mất cân bằng sinh thái.

Do đó, ông Lê Trần Nguyên Hùng cho rằng cần lan tỏa thông điệp: Phóng sinh phải thả đúng, bảo vệ môi trường và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

“Nếu hôm nay chúng ta thả cá để gieo thêm sự sống, mỗi người hãy cùng góp một việc nhỏ để bảo vệ sự sống ấy, không xả rác xuống sông, hồ, biển; không bắt cá còn non; không sử dụng các ngư cụ cấm để đánh bắt thủy sản”, ông Hùng nói.

Theo lãnh đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, hoạt động thả giống không chỉ hướng đến số lượng cá được đưa về môi trường tự nhiên mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để những cá thể này tiếp tục sinh trưởng, sinh sản, qua đó góp phần duy trì và phục hồi nguồn lợi thủy sản.

“Một con cá được thả xuống hôm nay là một mầm sống. Một hành động thiện hôm nay, nếu được lan tỏa, sẽ trở thành một sức mạnh tốt đẹp cho cộng đồng”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng cho rằng điều ngành thủy sản hướng tới không chỉ là thả được bao nhiêu con cá, mà là làm sao để những con cá được thả hôm nay có thể sống, sinh trưởng, sinh sản và tiếp tục tạo ra sự sống cho ngày mai. Đây cũng được xem là trách nhiệm của cộng đồng đối với môi trường tự nhiên hôm nay và các thế hệ tương lai.

Một số hình ảnh thả cá sáng 30/9:

Hình ảnh thả cá sáng 30/9.

Cá giống được để trong bao hoặc thau..., thả xuống khu vực sông Hồng.