Nâng cao sức hấp dẫn của vùng đất Thác Bà

Với tâm huyết gìn giữ bản sắc dân tộc, nhiều năm qua, Nghệ nhân Ưu tú Âu Thị Chính ở xã Thác Bà, miệt mài sưu tầm, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian Cao Lan cho thế hệ trẻ. Trăn trở trước nguy cơ những làn điệu, điệu múa truyền thống dần mai một, bà cùng các thành viên Câu lạc bộ Dân ca, Dân vũ thôn Đá Trắng đã tổ chức dạy hát Sình ca, múa chim gâu, múa xúc tép, đồng thời truyền dạy tiếng nói, chữ viết Cao Lan cho học sinh.

Theo bà Chính, việc một số trường học đưa nội dung tìm hiểu văn hóa địa phương vào hoạt động ngoại khóa là tín hiệu đáng mừng, góp phần nuôi dưỡng tình yêu và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc trong thế hệ trẻ.

Dưới sự dìu dắt của Nghệ nhân Ưu tú Âu Thị Chính, Câu lạc bộ Dân ca, Dân vũ thôn Đá Trắng ngày càng thu hút thành viên, trong đó có nhiều em chỉ 7 - 8 tuổi. Câu lạc bộ tích cực tham gia các liên hoan, hội diễn, biểu diễn ở nhiều tỉnh và là lực lượng nòng cốt phục vụ du khách tại Làng du lịch Ngòi Tu.

Cùng với hồ Thác Bà rộng hơn 3.000 ha và hệ thống di tích như đền Mẫu Thác Bà, đình - chùa Phúc Hòa, đình - đền Khả Lĩnh, địa phương có nhiều lợi thế phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thác Bà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định phát triển du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng theo hướng xanh, bền vững, gắn khai thác cảnh quan hồ Thác Bà với bảo tồn bản sắc dân tộc.

Xã phấn đấu đến năm 2030 đón hơn 37.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 50 tỷ đồng, từng bước đưa Thác Bà trở thành cực tăng trưởng du lịch phía Đông của tỉnh.

Ông Phạm Văn Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thác Bà cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các thôn lựa chọn những “hạt nhân” văn nghệ, các gia đình làm du lịch cộng đồng có thành viên am hiểu văn hóa, có năng khiếu để làm nòng cốt trong các câu lạc bộ. Qua đó, vừa truyền dạy dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ, vừa phục vụ biểu diễn, giới thiệu bản sắc văn hóa địa phương đến du khách”.

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, sau hai năm triển khai, xã Thác Bà đã thành lập câu lạc bộ Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao nòng cốt với 87 thành viên; 100% thôn có câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Các câu lạc bộ duy trì sinh hoạt 2 - 3 lần/tháng. Dịp hè, các thành viên nòng cốt còn tham gia sinh hoạt hè, hướng dẫn trẻ em các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống.

Hoạt động của các câu lạc bộ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng và phục vụ các hoạt động du lịch.

Chị Vũ Thị Minh - thành viên câu lạc bộ Văn nghệ thôn Chanh Yên, chia sẻ: “Ngoài công việc đồng áng, chúng tôi cùng nhau luyện tập các bài hát, điệu múa truyền thống, ca khúc cách mạng; đồng thời tham gia biểu diễn phục vụ du khách và các chương trình của địa phương”.

Với định hướng rõ ràng, du lịch Thác Bà đang từng bước phát huy tiềm năng, thu hút ngày càng nhiều du khách. Hiện, xã có 7 điểm du lịch chính đang đón khách, gồm hồ Thác Bà, Nhà máy Thủy điện Thác Bà, đền Mẫu Thác Bà, Làng du lịch Ngòi Tu, An Lành Farm, Na Lim Island và vùng bưởi Đại Minh.

Bên cạnh đó, nhiều điểm có tiềm năng như dãy núi Cao Biền, núi Yến, đồi chè An Lạc, Đát Nước, làng hoa Phúc Khánh đang được nghiên cứu, khai thác.

Việc khôi phục, bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian thông qua hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ không chỉ giúp gìn giữ những nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Thác Bà đến với du khách trong và ngoài nước.

Anh Vũ Đức Trọng, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Được nghe các làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống của đồng bào Dao ở Thác Bà, tôi cảm nhận rõ nét hơn đời sống, văn hóa của người dân nơi đây. Những câu hát mộc mạc, trữ tình nhưng rất cuốn hút”.

Gắn bảo tồn, phát huy văn hóa dân gian với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đang giúp Thác Bà tạo dựng những sản phẩm mang bản sắc riêng. Những làn điệu Sình ca, tiếng múa chuông cùng sự chân thành, mến khách của người dân trở thành điểm nhấn, góp phần làm giàu trải nghiệm và nâng sức hấp dẫn của vùng đất Thác Bà.