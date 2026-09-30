APEC 2027: 'Cú hích' du lịch MICE cho đảo ngọc Phú Quốc

Các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ giúp Phú Quốc có thêm năng lực đón các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Ảnh: Sun Paradise Land

Tạp chí du lịch Mỹ mô tả Thị trấn Hoàng Hôn của Phú Quốc như một “khu tổ chức sự kiện ngoài trời”, nơi các chương trình Kiss of the Sea, Symphony of the Sea, Cầu Hôn và pháo hoa có thể trở thành một phần lịch trình dành cho đoàn khách doanh nghiệp. Trong khi Sun Bavaria GastroPub, nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới, bổ sung không gian cho những sự kiện quy mô lớn.

Với các chương trình trong nhà, Sun Signature Gallery và Sun Tropical Ballroom cho phép nhà tổ chức lựa chọn địa điểm theo quy mô, tính chất của từng cuộc gặp. Điều khiến Phú Quốc hấp dẫn hơn chính là trải nghiệm của khách mời sau khi hội nghị kết thúc. Travel + Leisure dẫn Hòn Thơm làm ví dụ: chuyến cáp treo vượt biển, công viên nước Aquatopia, khu trò chơi Exotica và các hoạt động trên bãi biển có thể kết nối thành một ngày du lịch khen thưởng.

Lưu trú cũng là một phần của bài toán “đưa trải nghiệm vào chính chương trình sự kiện”. Các khu nghỉ dưỡng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay và Premier Village Phú Quốc đáp ứng từ cuộc gặp riêng của lãnh đạo đến đoàn khen thưởng đông người. Tại Bãi Đất Đỏ (Ruby Beach), một đại lộ khách sạn đang thành hình trước thềm APEC 2027. Trong giai đoạn đầu, nơi đây dự kiến hình thành 17 tòa khách sạn với hơn 7.000 phòng.

Thị trấn Hoàng Hôn được mô tả như một “khu tổ chức sự kiện ngoài trời”. Ảnh: John's Tour Phú Quốc

Trong tương lai, các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ giúp đặc khu này nâng quy mô cuộc chơi. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC được quy hoạch với phòng đại tiệc không cột rộng 11.050 m2, sức chứa dự kiến tới 10.000 người, cùng không gian tiệc kết hợp biểu diễn 2.000 chỗ và trung tâm báo chí quốc tế.

Liền kề trung tâm hội nghị, nhà biểu diễn đa năng APEC dự kiến có hơn 4.000 chỗ ngồi và sân khấu rộng 30 m, có thể phục vụ chương trình nghệ thuật, hòa nhạc, liên hoan phim và sự kiện doanh nghiệp lớn. Sân bay quốc tế Phú Quốc đang được mở rộng; tuyến đường ĐT.975 và hệ thống tàu điện nhẹ cũng được phát triển để kết nối sân bay với khu vực tổ chức hội nghị...

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy mô thị trường MICE toàn cầu dự kiến đạt khoảng 2.500 tỷ USD vào năm 2031. Với Phú Quốc, phân khúc này có thể trở thành động lực giúp hòn đảo chuyển từ điểm nghỉ dưỡng theo mùa sang điểm đến hoạt động quanh năm, đồng thời gia tăng doanh thu trên mỗi du khách và mở rộng khả năng thu hút nhà đầu tư, chuyên gia quốc tế.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc sở hữu thiết kế ấn tượng lấy cảm hứng từ những con sóng Phú Quốc. Ảnh: Bộ VHTTDL

Trong 9 tháng năm 2026, đặc khu Phú Quốc tiếp tục giữ vai trò là địa bàn tạo nguồn thu chủ lực khi đóng góp gần 46.000 tỷ đồng doanh thu du lịch của toàn tỉnh An Giang. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, đặc khu ước đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đạt hơn 1,92 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc đạt khoảng 45.976 tỷ đồng, đã vượt 1% kế hoạch năm.

Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành nền kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt 80 - 90 tỷ USD. Trong định hướng phát triển các cực tăng trưởng, Phú Quốc được kỳ vọng từng bước trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, cạnh tranh quốc tế và thu hút các sự kiện lớn.

Định hướng này được đặt trong bối cảnh APEC có thể trở thành "bệ phóng" giúp Phú Quốc quảng bá hình ảnh tới cộng đồng quốc tế, đồng thời kiểm nghiệm năng lực tổ chức sự kiện và vận hành điểm đến quy mô lớn. Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang Nguyễn Thành Quốc cho biết, để chuẩn bị cho sự kiện, địa phương đã thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số.

Hiện ngành du lịch An Giang đã vận hành website tích hợp video thực tế ảo (VR) 360, cổng mua vé trực tuyến và ứng dụng di động (mobile app). Dự án Camera AI kiểm soát ra vào theo Đề án 06/CP cùng các sản phẩm ebook, video tích hợp thuyết minh bằng giọng đọc AI cũng được triển khai. Tỉnh đồng thời khuyến khích các cơ sở kinh doanh sử dụng tên miền quốc gia “.vn”.

Ảnh: Lữ hành Vietluxtour

Song song với chuyển đổi số, An Giang tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch. Tỉnh đã hoàn thành nâng cấp đường quanh núi Hòn Me (Hòn Đất); khảo sát dự án đường bậc thang lên đỉnh Núi Cấm; quy hoạch tuyến đường dẫn vào Cây Da 400 tuổi (Khánh Bình); mở rộng đường từ Cầu Mỹ Luông đến Khu du lịch Cồn Én (Cù Lao Giêng) và nâng cấp đường, bờ kè Đền thờ Làng Chăm...

Công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc cũng tập trung vào tổng rà soát cơ sở dịch vụ du lịch; xây dựng bộ tiêu chí tuyển chọn tình nguyện viên, liên lạc viên; xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh đối ngoại. Ngành du lịch đồng thời bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và nghiệp vụ cho đội ngũ phục vụ.... Định hướng trong quý 4/2026, tỉnh tập trung đẩy mạnh xúc tiến, mở các đường bay trực tiếp và chuyến bay thuê chuyến (charter) từ các thị trường quốc tế.

Cùng với đó, ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh khai thác không gian du lịch từ đồng bằng, biên giới đến biển đảo, với các điểm đến như Thất Sơn, Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, Khu di tích Óc Eo và Hà Tiên... Đồng thời, tỉnh cũng tăng tốc đầu tư sâu vào sản phẩm Net Zero, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và bảo tồn các giá trị di sản văn hóa địa phương nhằm gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Những sân khấu hoành tráng bên bờ biển tạo lợi thế khác biệt cho du lịch MICE Phú Quốc. Ảnh: Sun Signature Gallery

Theo các doanh nghiệp lữ hành, cơ hội càng lớn, yêu cầu đối với Phú Quốc càng cao. Trước hết, đặc khu cần bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng và năng lực vận hành. Sân bay, cảng biển, giao thông hay trung tâm hội nghị chỉ phát huy hiệu quả khi kết nối thông suốt với hệ thống lưu trú, dịch vụ và điểm tham quan.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông và tiếp thị Vietluxtour, cho rằng: "Hạ tầng phần cứng chỉ là điều kiện cần". Để Phú Quốc thực sự trở thành cực tăng trưởng bền vững, cần có "hạ tầng phần mềm", gồm chính sách quản lý điểm đến minh bạch, giải quyết vấn đề rác thải, bảo tồn rạn san hô, cơ chế thị thực đột phá và năng lực quản trị dịch vụ đồng bộ chuẩn quốc tế.

Với một điểm đến biển đảo, lượng khách tăng nhanh cũng tạo áp lực lên điện, nước, xử lý chất thải, giao thông và môi trường. Những vấn đề này cũng cần địa phương cần tính toán cho nhu cầu dài hạn, thay vì chỉ phục vụ cao điểm APEC.