Triển lãm tranh 'Người Phiên dịch' kết nối tri thức, công nghệ và nghệ thuật

Đây là triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của Nguyễn Đức Dũng, giới thiệu các tác phẩm trừu tượng và biểu tượng được thể hiện bằng chất liệu acrylic và sơn dầu trên toan. Các tác phẩm xoay quanh chủ đề “Tự Nhiên, Con người và Vạn vật”, qua đó thể hiện những suy tư của tác giả về con người, thế giới và mối quan hệ giữa các sự vật.

Dịch giả, họa sỹ Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Theo tác giả, hội họa vốn hiện diện trong đời sống của ông từ sớm. Sau quá trình học tập và trở thành một họa sỹ tự học, Nguyễn Đức Dũng trở lại với giá vẽ khi lựa chọn một trạng thái sống tĩnh tâm. Từ đây, màu sắc và hình khối trở thành một ngôn ngữ khác, thay thế ngôn từ để tiếp tục hành trình tìm hiểu bản thân, con người và thế giới quan.

Trong các tác phẩm, hình tượng “Trời xanh” được sử dụng như một ẩn dụ về sự vô tận và không gian phi giới hạn, gợi mở những suy tư về sự tồn tại, tự do và ý nghĩa của các giá trị trong đời sống. “Biển” không chỉ được nhìn từ góc độ phong cảnh mà còn trở thành biểu tượng của lòng bao dung, với những lớp sóng và khoảng lặng gợi liên tưởng đến trạng thái tâm thức của con người.

Các đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm.

Hình ảnh “Cây” được khai thác như một biểu tượng triết học, gợi nhắc tư tưởng “Con người là cây sậy biết tư duy” của Pascal. Trong khi đó, “Núi” được thể hiện với những khối hình và mảng màu mạnh, gợi về bản chất con người, sự vững chãi, trầm mặc, bí ẩn và hành trình khám phá nội tâm.

Ở mảng tranh trừu tượng, tác giả diễn đạt sự hòa quyện giữa “Tự Nhiên, Con người và Vạn vật” như một chỉnh thể thống nhất, trong đó các hình tượng cùng tồn tại, tương tác và kết nối trong một dòng chảy chung.

Một điểm đáng chú ý của sự kiện là sự kết nối giữa công nghệ và nghệ thuật. Nếu bộ sách 19 cuốn về chuyển đổi số là hành trình tiếp cận thế giới hiện đại bằng tư duy logic và tri thức, thì hội họa lại là phương thức tiếp cận bằng trực giác và cảm xúc. Hai lĩnh vực được tác giả nhìn nhận như những con đường bổ sung cho nhau trong quá trình tìm kiếm ý nghĩa của tri thức và sáng tạo.

Thông qua triển lãm, Nguyễn Đức Dũng mong muốn đặt ra những suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người, công nghệ và Tự Nhiên trong thời đại mới. Theo tác giả, dù thế giới thay đổi nhanh đến đâu, con người vẫn cần nền tảng tri thức vững chắc và đời sống nội tâm phong phú để tạo sự cân bằng; trong đó, tri thức giúp con người hiểu biết thêm về tự nhiên, còn nghệ thuật giúp con người tìm hiểu về bản thể.

Cũng nhân dịp này, dịch giả Nguyễn Đức Dũng giới thiệu bộ 19 cuốn sách về Chuyển đổi số sau 6 năm sưu tầm, biên dịch.

Triển lãm “Người Phiên dịch” diễn ra từ nay đến ngày 4/10, dự kiến thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, doanh nhân, nghệ sĩ, công chúng yêu sách và nghệ thuật.

Khách tham quan triển lãm.

Một số tranh tại triển lãm.