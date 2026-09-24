Xăng E10 tăng gần 1.500 đồng/lít

Hôm nay, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, lên 26.397 đồng/lít; Giá xăng E10 RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, lên 27.087 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 542 đồng/lít, lên 30.497 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ không trích và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu liên tiếp tăng mạnh. (Ảnh: Hồng Hạnh).

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 17/9 đến 24/9/2026 chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Iran thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ, hướng tới chấm dứt xung đột; tình hình tại Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia diễn biến phức tạp; trong khi xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau.

Những yếu tố này khiến giá xăng dầu thành phẩm thế giới biến động trái chiều giữa các mặt hàng.

Giá bình quân xăng RON 92 dùng để pha chế E5 RON92 ở mức 140,834 USD/thùng, giảm 0,252 USD/thùng (0,18%) so với kỳ điều hành trước. Xăng RON 95 dùng để pha chế E10 RON95-III đạt 147,204 USD/thùng, tăng 0,970 USD/thùng (0,66%).

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0,05S giảm 9,306 USD/thùng (5,10%), còn 173,328 USD/thùng. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 38,818 USD/tấn (5,57%), còn 657,618 USD/tấn.