Phú Lâm nối nhịp đôi bờ, tạo đà giao thương thuận lợi

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Tuyết Hoa tại kênh K5, xã Phú Lâm

Dự buổi lễ có bà Hà Minh Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; ông Võ Minh Luân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Lâm; cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị tài trợ và đông đảo người dân địa phương.

Cầu Tuyết Hoa được xây dựng tại kênh K5, có chiều dài 43m, rộng 5m, tải trọng 8 tấn. Sau 90 ngày thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, với tổng kinh phí xây dựng đến thời điểm hoàn thành là 1.648.700.000 đồng.

Cầu Tuyết Hoa được gắn bảng ghi nhận sự đóng góp của các mạnh thường quân

Việc đưa cầu Tuyết Hoa vào sử dụng không chỉ giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện, mà còn tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa, kết nối giao thương giữa các khu vực. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trên địa

Ban Tổ chức trao hoa và quà tri ân các mạnh thường quân đồng hành xây dựng cầu Tuyết Hoa

Công trình hoàn thành là niềm vui của người dân địa phương, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương giữa cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm và nhân dân. Với sự đồng lòng, chung sức của cộng đồng, những công trình thiết thực phục vụ dân sinh tiếp tục được hiện thực hóa, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng quê nông thôn.