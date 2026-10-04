Tỉ lệ chi trả không dùng tiền mặt trong lĩnh vực an sinh xã hội vượt chỉ tiêu đề ra

Tỉ lệ đăng ký chi trả lương hưu, chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng đạt 91,7% - Ảnh: N.L.M

Theo đó, 9 tháng năm 2026, tỉ lệ người đăng ký chi trả lương hưu, chế độ BHXH qua tài khoản ngân hàng đạt 91,7% (69.640/75.962 người), vượt chỉ tiêu giao trong năm (91%); tỉ lệ đăng ký chi trả không dùng tiền mặt đối với người có công đạt 76,1% (25.686/33.742 người), vượt chỉ tiêu giao trong năm (70%); tỉ lệ đăng ký chi trả không dùng tiền mặt đối với đối tượng bảo trợ xã hội đạt 55,8% (66.011/118.401 người), vượt chỉ tiêu giao trong năm (40%).

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong đổi mới phương thức chi trả an sinh xã hội, góp phần công khai, minh bạch, an toàn và giảm rủi ro trong quá trình quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Được biết, thời gian qua, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh truyền thông dưới nhiều hình thức, như: Phối hợp UBND xã, phường, công an địa phương, bưu điện, các ngân hàng, quỹ tín dụng; phát trên loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội để vận động người dân chuyển đổi sang thanh toán qua tài khoản.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các ngân hàng tổ chức mở tài khoản ngân hàng miễn phí cho người hưởng, hướng dẫn trực tiếp khi người dân làm thủ tục hoặc đến điểm chi trả, giúp nhiều trường hợp lớn tuổi thuận lợi hơn khi tiếp cận phương thức mới.