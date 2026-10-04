Mưa lớn, hơn 40 hộ dân ở xã Bảo Lâm 2 phải di dời

Nước lũ từ thượng nguồn các con suối tràn về, gây ngập sâu từ 0,8 - 1,2 m tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Bảo Lâm 2

Ông Trần Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 2 cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 3 đến sáng 4/10 khiến nước lũ từ thượng nguồn các con suối tràn về, gây ngập sâu từ 0,8 - 1,2 m tại nhiều khu vực trên địa bàn xã. Hơn 40 hộ dân bị ảnh hưởng đã được chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.

Sơ tán hơn 40 hộ dân đến nơi an toàn

Ngay sau khi xảy ra ngập lụt, UBND xã Bảo Lâm 2 huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã cùng đoàn viên, thanh niên đến các khu vực bị ngập để hỗ trợ người dân di dời người và tài sản. Xã đồng thời bố trí các hội trường thôn làm nơi tạm trú, giúp người dân nghỉ ngơi, chờ nước rút.

Tại những khu vực ngập sâu, các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn; tài sản, vật dụng được kê cao hoặc di chuyển khỏi khu vực ngập nhằm hạn chế thiệt hại.

Nhiều khu vực sản xuất của bà con bị ngập sâu, thiệt hại nặng

Tuy nhiên, nước từ các con suối vẫn tiếp tục dâng nhanh, tiềm ẩn nguy hiểm. Chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng bám địa bàn, theo dõi diễn biến mưa lũ, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản khi cần thiết, đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ.

Chăng dây cảnh báo khu vực ngập sâu, nguy hiểm