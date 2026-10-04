Vì sao Hà Nội không đồng tình bỏ làn khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao?

Không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội gửi Cục Cảnh sát giao thông, cơ quan này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, đánh giá tình hình giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao sau kiến nghị tổ chức giao thông lại của Cục Cảnh sát giao thông.

Trước đó, tại văn bản số 5955/CSGT-P7 ngày 16/9/2026, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến theo hướng kẻ lại vạch sơn, biển báo, phân làn, phân tuyến thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp và điều chỉnh tốc độ khai thác theo hướng đồng nhất trên toàn tuyến.

Tuy nhiên, qua rà soát, Sở Xây dựng Hà Nội nhận định phương án này không phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về thiết kế đường ô tô.

Theo báo cáo, đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị, với 4 làn xe và tốc độ thiết kế 100 km/h.

Mặt cắt ngang điển hình mỗi chiều rộng 10,75 m, gồm 2 làn ô tô, mỗi làn rộng 3,75 m; làn dừng khẩn cấp rộng 2,5 m và dải an toàn sát dải phân cách giữa rộng 0,75 m.

Nếu tổ chức lại thành 3 làn ô tô mỗi chiều, theo các phương án tính toán của Sở Xây dựng, sẽ có làn xe rộng từ 3-3,25 m. Trong khi đó, phương án này đồng thời làm giảm bề rộng các dải an toàn xuống dưới 0,5 m.

Đối chiếu các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, Sở Xây dựng cho rằng cách phân chia mặt cắt như trên không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Vì vậy, phương án tổ chức 3 làn ô tô mỗi chiều và bỏ làn dừng khẩn cấp không phù hợp với quy định, không khả thi.

Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án tổ chức giao thông thành 3 làn ô tô mỗi chiều, đồng thời bỏ làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao là không phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc khi xảy ra sự cố.

Lo ngại ùn tắc nghiêm trọng hơn khi xảy ra sự cố

Ngoài vấn đề quy chuẩn, Sở Xây dựng Hà Nội cũng chỉ ra những bất cập nếu bỏ làn dừng khẩn cấp trên tuyến đường này.

Theo cơ quan này, Vành đai 3 trên cao có tính chất của một tuyến đường độc đạo. Khi phương tiện gặp sự cố trên tuyến, việc phân luồng để các xe khác đi theo hướng thay thế gặp nhiều khó khăn.

Nếu không còn làn dừng khẩn cấp, các tình huống như va chạm, tai nạn giao thông, xe chết máy hoặc nổ lốp có thể khiến phương tiện gặp sự cố chiếm dụng một làn xe chạy, gây cản trở dòng phương tiện và làm gia tăng ùn tắc.

Việc thiếu làn dừng khẩn cấp cũng có thể gây khó khăn cho xe cứu hỏa, cứu thương và phương tiện cứu hộ tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, một số vị trí nút giao như Thanh Xuân, Trung Hòa và đường dẫn lên cầu Thăng Long có mặt cắt ngang thu hẹp, chỉ còn khoảng 9 m và không có làn dừng khẩn cấp. Theo Sở Xây dựng, nếu tổ chức 3 làn xe ở các đoạn trước đó, phương tiện sẽ phải chuyển từ 3 làn về 2 làn tại những vị trí này, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nghẽn giao thông.

Lưu lượng phương tiện vượt xa công suất thiết kế

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, lưu lượng phương tiện trên đường Vành đai 3 trên cao thường xuyên đạt từ 100.000 đến hơn 120.000 lượt xe/ngày đêm, trong khi công suất thiết kế ban đầu chỉ khoảng 15.000-16.000 lượt xe/ngày đêm.

Lưu lượng thực tế cao gấp khoảng 6-8 lần công suất thiết kế là một trong những nguyên nhân chính gây ùn tắc trên tuyến.

Tình trạng ùn ứ không chỉ xuất hiện trong các khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều mà còn có xu hướng kéo dài trong ngày, đặc biệt vào dịp cuối tuần, lễ, Tết hoặc khi trời mưa.

Các vị trí thường xuyên xảy ra ùn ứ gồm các nhánh lên, xuống tại nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Big C Thăng Long - Trần Duy Hưng và đoạn thắt dòng qua cầu Thanh Trì.

Để cải thiện tình hình giao thông, liên ngành thành phố đã triển khai một số giải pháp trước mắt.

Trong đó, vạch sơn liền được điều chỉnh thành vạch đứt tại đoạn 100 m trước lối xuống và 100 m sau lối lên ở các nút giao, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phương tiện tách, nhập làn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cũng chủ động điều tiết phương tiện được phép đi vào làn dừng khẩn cấp khi xảy ra ùn tắc trên tuyến.

Thành phố đồng thời điều chỉnh tổ chức giao thông tại các nút giao phía dưới để hỗ trợ lưu thông trên các nhánh lên, xuống; trong đó có việc cấm xe tải có tải trọng trên 10 tấn từ Quốc lộ 32 và Đại lộ Thăng Long đi lên Vành đai 3 trên cao trong giờ cao điểm.

Về lâu dài, Sở Xây dựng đề xuất đẩy nhanh tiến độ các tuyến Vành đai 3,5 và Vành đai 4 nhằm giảm tải cho tuyến đường hiện hữu, đồng thời thúc đẩy hoàn thành các công trình cầu qua sông Hồng để tăng khả năng kết nối giao thông.