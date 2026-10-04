Thành phố Huế: Chủ động bảo đảm an toàn đập, hồ chứa trước mùa lũ

Chủ động kiểm soát an toàn 13 công trình thủy điện

Theo Sở Công Thương TP. Huế, hiện TP. Huế có 13 công trình nhà máy thủy điện đã đi vào vận hành, tổng công suất 459,3 MW. Trong đó, 12 công trình có đập, hồ chứa; 1 công trình sử dụng nước hồ chứa thủy lợi để phát điện là Nhà máy thủy điện Tả Trạch. Có 7 đập có cửa van điều tiết lũ gồm Hương Điền, Bình Điền, A Lưới, A Lin B1, A Roàng, Thượng Nhật, Rào Trăng 4; 5 đập có tràn tự do gồm A Lin Thượng, A Lin B2, Rào Trăng 3, Thượng Lộ, Sông Bồ.

Lãnh đạo UBND TP. Huế kiểm tra công tác vận hành, an toàn hồ đập thuỷ điện trước mừa mưa lũ năm 2026.

Các nhà máy thủy điện đang vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy trình vận hành đơn hồ chứa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp.

Tại TP. Huế, các công trình thủy điện nằm tại khu vực miền núi, thượng nguồn các lưu vực sông, suối, trong khi thành phố Huế thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và an toàn vùng hạ du đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đập, đơn vị quản lý vận hành, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Lương Bảy, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Huế cho biết, thời gian qua, Sở Công Thương đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các chủ đập triển khai nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; theo dõi tình hình vận hành hồ chứa, công tác phòng chống thiên tai; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về an toàn đập, hồ chứa và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh. Các chủ đập, đơn vị quản lý vận hành cơ bản đã quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, quan trắc, theo dõi tình trạng công trình; xây dựng và triển khai các phương án ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp; phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và bảo đảm an toàn vùng hạ du.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, vẫn còn những nội dung cần tiếp tục quan tâm, nhất là rà soát, cập nhật phương án ứng phó; phối hợp, trao đổi thông tin giữa chủ đập với chính quyền địa phương; khả năng cảnh báo, thông tin đến vùng hạ du; khắc phục các tồn tại qua kiểm tra và nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống bất thường.

“Công tác an toàn đập, hồ chứa là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và có liên quan trực tiếp đến an toàn công trình cũng như tính mạng, tài sản của Nhân dân; phát hiện sớm nguy cơ, xử lý kịp thời và phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trong công tác này”, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Huế Nguyễn Lương Bảy nhấn mạnh.

Các hồ chứa thủy điện chủ động điều tiết nước trước khi đón các đợt mưa lớn sắp tới.

Tăng cảnh báo, sẵn sàng ứng phó mùa mưa lũ

Ngày 2/10, phát biểu tại hội nghị triển khai công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện tại TP. Huế năm 2026, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế cho biết, các nhà máy thủy điện có vai trò cung cấp điện, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm lũ cho hạ du và cấp nước về mùa kiệt, đồng thời liên quan trực tiếp đến an toàn công trình, vùng hạ du và đời sống nhân dân.

Trong điều kiện bão, mưa lớn, lũ lụt diễn biến phức tạp sắp tới, ông Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu xác định an toàn đập, hồ chứa và chủ động ứng phó với các tình huống bất thường là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Theo đó, các chủ đập, đơn vị quản lý vận hành phải thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, lệnh vận hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa.

Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng công trình, kịp thời khắc phục các tồn tại, nguy cơ mất an toàn; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, mưa, lũ, mực nước và lưu lượng nước về hồ. Hệ thống quan trắc, cảnh báo và phương án phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố phải được rà soát, hoàn thiện.

Đối với vùng hạ du, các chủ đập phải phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trong vùng ảnh hưởng, bảo đảm thông tin, cảnh báo kịp thời trước và trong quá trình vận hành điều tiết lũ.

UBND các xã, phường phải chủ động rà soát khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, chuẩn bị phương án sơ tán dân, lực lượng, phương tiện và địa điểm tránh trú; tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh, không bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.

Một yêu cầu cụ thể được lãnh đạo UBND thành phố đặt ra trước mùa lũ năm nay là các chủ đập phải tăng cường kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa; các hạng mục công trình phải được kiểm tra trước mùa lũ năm 2026 để phát hiện khiếm khuyết, kịp thời khắc phục, xử lý hư hỏng.

Các chủ đập phải dự trữ lương thực, thực phẩm phục vụ mùa mưa bão dài ngày, tối thiểu 20 ngày trong trường hợp chia cắt; chuẩn bị vật tư, xe máy, nhiên liệu tại chỗ đầy đủ theo phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt.

“UBND các xã, phường có công trình thủy điện phối hợp với các nhà máy thủy điện trong ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp, bảo vệ đập, hồ chứa; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo cho người dân phía hạ du trong quá trình vận hành phát điện và điều tiết lũ”, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu duy trì cơ chế phối hợp giữa Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, các sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường và chủ đập; xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và chế độ thông tin, báo cáo.

Trước dự báo mưa lớn những ngày tới, ngày 4/10, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế phát hành công văn gửi UBND các xã, phường; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường tập trung rà soát, cập nhật và hoàn thiện phương án ứng mưa lớn, sạt lở đất, gió mạnh trên biển.Trước đó, Ngày 3/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế ban hành công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền tiếp tục thực hiện nghiêm túc Lệnh vận hành số 30/LVH-SNNMT ngày 22/9/2026 về điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền. Cùng với hồ Hương Điền, hồ Tả Trạch cũng sẽ điều tiết nước về hạ du sông Hương từ 10 giờ ngày 4/10.