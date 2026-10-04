Dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền sẵn sàng về đích

Dự án đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Dự án được khởi công vào tháng 5-2025, với tổng vốn đầu tư hơn 512 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án sẽ nâng cấp tuyến đê bao ngăn lũ, chống xâm nhập mặn kết hợp đường giao thông với chiều dài hơn 5,8 km, chiều rộng 9 m từ đường Phạm Hữu Lầu (chân cầu Cao Lãnh) đến nút giao đường Tân Việt Hòa.

Trên tuyến xây dựng 3 cống hở gồm: Long Hồi, Long Sơn và Long Sung. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Những ngày này, trên công trường, không khí thi công khá nhộn nhịp. Hàng chục công nhân cùng xe lu, xe tải tấp nập chở vật liệu ra vào công trường. Dọc theo tuyến đê bao, công nhân đang khẩn trương lu lèn nền đường, hoàn thiện các cầu, cống trên tuyến chính, lắp biển báo giao thông.

Các cống trên tuyến đã cơ bản hoàn thành.

Theo đại diện đơn vị thi công gói thầu 15 A, nhà thầu phụ trách 2,2 km đường, gói thầu đang vào giai đoạn nước rút. Riêng cống Long Sơn hiện đã lắp đặt hoàn chỉnh van thủy lực và các hạng mục liên quan.

Dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền được đầu tư với mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu nước lũ dâng cao gây ngập lụt, xói lở bờ sông nhằm bảo vệ dân cư đô thị; bảo vệ nhà cửa, tính mạng và tài sản của người dân, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khác và các vùng sản xuất nông nghiệp tại khu vực Cao Lãnh.

Theo đại diện chủ đầu tư, đến nay, dự án đạt khoảng 98%, nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, an toàn giao thông. Theo kế hoạch, dự án sẽ được đưa vào khai thác cuối tháng 10-2026.