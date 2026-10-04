Khẩn trương hỗ trợ người dân giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ

Lực lượng Bộ đội Biên phòng khẩn trương thu hoạch, tập kết lúa nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ tại xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Ngay từ sáng sớm, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phân công hơn 20 cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và trực tiếp xuống địa bàn phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự xã Bình Thành tập trung giúp người dân thu hoạch gần 12 ha lúa bị ngập tại ấp Thuận Bình, xã Bình Thành. Trong điều kiện nước trên đồng tiếp tục dâng, không chỉ hỗ trợ thu hoạch, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương nắm tình hình các khu vực sản xuất bị ảnh hưởng, kịp thời hỗ trợ người dân khi có yêu cầu.

Theo ông Trần Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Tây Ninh, mực nước tại khu vực Đồng Tháp Mười đang có xu hướng tăng do ảnh hưởng của mưa lũ ở thượng nguồn kết hợp với triều cường. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến diện tích lúa và hoa màu của người dân, nhất là những diện tích đang trong giai đoạn thu hoạch.

Từ ngày 14/9, mực nước tại các trạm đo trong vùng Đồng Tháp Mười tăng trung bình từ 0,02 đến 0,06 m mỗi ngày đêm. Tại thời điểm 7 giờ ngày 14/9, mực nước tại trạm Mộc Hóa đạt 1,42 m, cao hơn báo động I 0,22 m; trạm Tuyên Nhơn đạt 1,15 m, cao hơn báo động I 0,05 m; trạm Tân Hưng ở mức 2 m, thấp hơn báo động I 0,20 m.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận Bình và Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây phối hợp thu hoạch lúa giữa đồng nước ngập tại ấp Thuận Bình, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Tại một số trạm khác, mực nước cũng tiếp tục tăng, như Tân Châu 3,39 m; Vĩnh Hưng 1,87 m; Hưng Điền B 2,20 m; Vĩnh Đại 1,69 m và Kiến Bình 1,19 m. So với cùng kỳ năm 2025, mực nước tại phần lớn các trạm vùng Đồng Tháp Mười cao hơn từ 0,04 đến 0,38 m, riêng trạm Tân Hưng thấp hơn 0,20 m. Tuy nhiên, mực nước hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với những năm xảy ra lũ lớn. So với năm 2011, mực nước thấp hơn từ 0,22 đến 0,75 m; so với năm 2000 thấp hơn từ 1,13 đến 1,91 m.

Cơ quan chuyên môn dự báo đỉnh lũ năm 2026 tại một số trạm đầu nguồn có thể xấp xỉ hoặc vượt báo động I. Cụ thể, Hưng Điền B dự kiến đạt 3-3,2 m; Vĩnh Đại 2,3-2,5 m; Tân Hưng 2,5-2,7 m; Vĩnh Hưng 2,5-2,7 m. Riêng tại Mộc Hóa, đỉnh lũ dự báo khoảng 1,7-1,8 m, cao hơn báo động II. Đỉnh lũ cao nhất năm 2026 được dự báo có khả năng xuất hiện vào khoảng giữa đến cuối tháng 10.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn; kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, nhất là tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ ngập sâu, sạt lở.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ngập do mưa lũ tại ấp Thuận Bình, xã Bình Thành. Ảnh: TTXVN phát

Các địa phương được yêu cầu rà soát phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi, bờ bao bảo vệ sản xuất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Đối với những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, lực lượng tại chỗ phải chủ động tiếp cận, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, không để người dân bị thiếu đói.

Các ngành chức năng cũng được yêu cầu phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, phân luồng tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; kiểm tra, khơi thông dòng chảy, triển khai các biện pháp chống ngập; đồng thời chủ động phương án bảo đảm nguồn cung nước sạch, lương thực, thực phẩm, dịch vụ y tế và an toàn trường học tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Tây Ninh được yêu cầu rà soát, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và sản xuất, bảo vệ sinh kế của người dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.