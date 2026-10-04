Giá xăng dầu hôm nay 4/10: Dầu thế giới tiếp tục đi xuống

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xả kho dự trữ dầu diesel nhằm hạ giá nhiên liệu.

Theo Reuters, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với đề xuất của Pháp về việc xả thêm dầu diesel từ kho dự trữ. Trong đó, châu Âu sẽ giải phóng 50 triệu thùng dầu diesel dự trữ, đồng thời các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng sẽ xả thêm 50 triệu thùng dầu thô.

Giá dầu tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Whichcar)

Ngoài ra, trong một báo cáo, Barclays cho biết mặc dù dòng chảy dầu thô từ Trung Đông đang cải thiện, các yếu tố cơ bản của thị trường vật chất vẫn đang ở trạng thái tích cực.

Ngân hàng này đã nâng dự báo giá dầu Brent trong quý IV thêm 20 USD/thùng, lên 115 USD/thùng, đồng thời nâng dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2026 lên 100 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu thế giới tuần này ghi nhận 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 0,11%, trong khi giá dầu WTI giảm 1,6%.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 1/10, giá xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, lên mức tối đa 26.569 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 102 đồng/lít, lên mức tối đa 27.189 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu diễn biến trái chiều. Dầu diesel giảm 780 đồng/lít, xuống mức tối đa 29.717 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 919 đồng/kg, lên mức tối đa 20.391 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít. Cơ quan điều hành không trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng và dầu khác; đồng thời không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng và dầu.