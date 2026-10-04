Đề xuất phân tầng mua sắm, quản lý thiết bị y tế theo vòng đời

Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ Tư, sáng 4/10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế (dự án Luật).

Tham dự Phiên họp về phía Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu. Ảnh:Quochoi.vn

Hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Theo Tờ trình của Chính phủ, mục đích ban hành Luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đơn giản hóa, bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh, đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Quan điểm xây dựng Luật là bảo đảm tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật; tăng cường cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.

Dự thảo Luật gồm 8 điều, sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế gồm: Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Qua nghiên cứu dự thảo, các đại biểu tập trung thảo luận và đánh giá cao sự cần thiết sửa đổi các quy định nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh, nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý thiết bị y tế theo vòng đời, kiểm soát giá và phân tầng mua sắm, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh:Quochoi.vn

Đề xuất phân tầng mua sắm thiết bị y tế

Đối với sửa đổi, bổ sung Điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh về quản lý thiết bị y tế, dự thảo bổ sung các quy định về nguyên tắc quản lý thiết bị y tế và một số giải pháp nhằm quản lý giá, hạn chế tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị y tế.

Góp ý về nội dung này, các đại biểu đánh giá việc bổ sung quy định về nguyên tắc quản lý thiết bị y tế là cần thiết và phù hợp với thực tiễn. Quy định mới thể hiện tinh thần phản ứng chính sách kịp thời của Nhà nước trước những yêu cầu phát sinh trong thực tế.

Tuy nhiên, đại biểu đề xuất áp dụng giải pháp "phân tầng mua sắm trang thiết bị y tế", tham khảo từ mô hình mua sắm thuốc tập trung cũng như kinh nghiệm quốc tế.

Cụ thể, việc mua sắm trang thiết bị y tế nên được phân chia thành ba tầng rõ ràng: tầng quốc gia, tầng cấp tỉnh và thành phố, tầng cơ sở bệnh viện.

Các đại biểu cho rằng việc phân tầng mua sắm thiết bị y tế sẽ giúp giảm tải áp lực và rủi ro cho cán bộ y tế, đồng thời phù hợp với thực tiễn triển khai mua sắm thuốc hiện nay, bảo đảm tính minh bạch và cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Về quy trình thực hiện sau khi luật hóa quy định phân tầng, đại biểu đề xuất Bộ Y tế ban hành cụ thể danh mục trang thiết bị thực hiện đấu thầu tập trung cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng cần bổ sung quy định "quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm", gắn với chuỗi cung ứng và tổng hiệu quả kinh tế - xã hội mà toàn bộ vòng đời sản phẩm mang lại.

Theo các đại biểu, quy định này sẽ góp phần bảo đảm tính tiết kiệm thực chất cho ngân sách nhà nước và nguồn lực của ngành y tế, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Về phân loại thiết bị y tế theo mức độ rủi ro khi Luật được ban hành, Bộ Y tế sẽ có các thông tư quy định cụ thể. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị Bộ Y tế bổ sung các tiêu chí đánh giá tác động của thiết bị y tế đối với sự an toàn của người bệnh cũng như sự an toàn của nhân viên y tế trực tiếp và gián tiếp vận hành thiết bị.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật. Ảnh:Quochoi.vn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà trình bày dự thảo Báo cáo thẩm tra tóm tắt dự án Luật. Ảnh:Quochoi.vn

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dược

Ngoài các nội dung về thiết bị y tế, góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các đại biểu đề nghị rà soát kỹ những thay đổi có ảnh hưởng đến việc tiếp cận khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở, nhất là quy định liên quan đến giường lưu và quyền lợi bảo hiểm y tế.

Đối với các quy định chuyển tiếp về bảo hiểm y tế, các đại biểu tán thành hướng bảo vệ quyền lợi của người bệnh khi cơ sở được đổi tên, tổ chức lại.

Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị làm rõ việc thanh toán trong giai đoạn từ khi tổ chức lại đến khi Luật có hiệu lực; xử lý trường hợp người bệnh đã phải chi trả chênh lệch; bảo đảm thống nhất giữa giấy phép, hợp đồng bảo hiểm y tế và dữ liệu thanh toán.

Đặc biệt, cần bảo đảm tính đồng bộ khi sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế, tránh tạo ra vướng mắc cho cơ quan bảo hiểm xã hội khi đối chiếu quy định pháp luật để giải quyết chính sách bảo hiểm y tế trên thực tế.

Đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, các đại biểu tán thành việc gắn với chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và đổi mới tư duy xây dựng pháp luật.

Nhiều ý kiến thống nhất với quy định giao thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo thuốc cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Chính phủ bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời gắn với trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý, khai thác và cập nhật dữ liệu.

Cùng với đó, cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định về thủ tục, hồ sơ khi sửa đổi toàn diện Luật Dược, theo hướng cơ bản không quy định thủ tục hành chính, trình tự, hồ sơ trong Luật.

Đối với Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, Ủy ban cơ bản tán thành các nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Các đại biểu phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Phát biểu tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp để hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét. Tiếp thu các ý kiến đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm sẽ tiếp thu tối đa những nội dung phù hợp; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, phân tích và rà soát kỹ lưỡng các nội dung để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật.