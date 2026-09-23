Xã Vĩnh Phong thành lập 10 chi bộ mới

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Phong Trần Văn Thanh Hà trao quyết định chỉ định bí thư các chi bộ mới thành lập.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Phong công bố quyết định kết thúc hoạt động của 2 đảng bộ cơ sở, gồm: Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã.

Đồng thời, công bố quyết định thành lập mới 10 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Cơ quan HĐND; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Phong trao các quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập.