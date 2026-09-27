Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trở về nước

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ, chủ trì buổi lễ.

Máy bay của Không quân Hoàng gia Australia chở cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện Quân y 175, Văn phòng Bộ Quốc phòng, các cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện lãnh đạo Quân khu 7, Quân chủng Phòng không - Không quân…

Đại biểu quốc tế tham dự buổi lễ có bà Katherine Louise Grimmond, Tổng Lãnh sự Australia tại TP Hồ Chí Minh.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu ra máy bay đón cán bộ, nhân viên BVDC 2.7.

Đồng nghiệp, người thân của cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 tại lễ đón.

Tại buổi lễ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu đã trực tiếp đón, tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 ngay tại máy bay.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Nam Sudan, BVDC 2.7 luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bệnh viện duy trì liên tục, an toàn các hoạt động chuyên môn; bảo đảm tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị và xử trí các tình huống y tế. Bệnh viện đã thu dung, điều trị cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng các đại biểu đón cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 ngay tại máy bay.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, BVDC 2.7 hoàn thành 17 bài báo khoa học, trong đó có 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế Q2 và Q3; triển khai ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện trong thực tế hoạt động. Bệnh viện còn chú trọng công tác dân vận, hỗ trợ cộng đồng dân cư sở tại, xây dựng quan hệ đoàn kết, hợp tác với các lực lượng tại phái bộ.

Cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 hành quân vào khu vực làm lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam chúc mừng những kết quả BVDC 2.7 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, những thành tích BVDC2.7 đạt được là kết quả của quá trình chuẩn bị chu đáo, sự nỗ lực, đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên; đồng thời luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự hướng dẫn, phối hợp của các cơ quan chức năng và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Nữ quân nhân BVDC 2.7 rạng rỡ tại buổi lễ.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng đề nghị sau khi về nước, cán bộ, nhân viên BVDC2.7 tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định, hoàn thành tốt công tác kiểm tra sức khỏe, tổng kết, rút kinh nghiệm, bàn giao, giải quyết chế độ, chính sách; nhanh chóng ổn định tư tưởng, tổ chức, trở lại thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Từng cán bộ, nhân viên tiếp tục phát huy những kiến thức, kỹ năng, vận dụng hiệu quả những kinh nghiệm đã được rèn luyện tại phái bộ vào công tác khám, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng Tổng Lãnh sự Australia tại TP Hồ Chí Minh trao quà tặng tập thể BVDC 2.7 và các nữ quân nhân của bệnh viện.

Cục GGHB Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm; quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên BVDC 2.7; đồng thời nghiên cứu, khai thác hiệu quả những kinh nghiệm thực tiễn của BVDC2.7 để phục vụ công tác chuẩn bị, huấn luyện và triển khai các lực lượng tham gia hoạt động GGHB trong thời gian tới.

Thủ trưởng Cục GGHB Việt Nam cùng các đại biểu với cán bộ, nhân viên BVDC 2.7.

Lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện Quân y 175 với cán bộ, nhân viên BVDC 2.7.

Thay mặt đơn vị, Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC 2.7 bày tỏ sự cảm ơn đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, hỗ trợ của Cục GGHB Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BVDC 2.7 tại phái bộ. Trung tá Trần Đức Tài cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình cán bộ, nhân viên đã luôn là hậu phương vững chắc trong suốt nhiệm kỳ; khẳng định tập thể bệnh viện sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những khoảnh khắc xúc động của cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 bên đồng nghiệp, người thân.

* Trước khi diễn ra lễ đón BVDC 2.7, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã có cuộc trao đổi về hợp tác trong hoạt động GGHB LHQ cùng bà Katherine Louise Grimmond, Tổng Lãnh sự Australia tại TP Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao đổi về hợp tác trong hoạt động GGHB LHQ cùng Tổng Lãnh sự Australia tại TP Hồ Chí Minh.

Hai bên đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Việt Nam và Australia trong lĩnh vực GGHB; đồng thời thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia các Phái bộ GGHB LHQ trong thời gian tới.