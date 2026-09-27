Đại hội đại biểu lần thứ IV Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm

Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2028. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Đại hội diễn ra trong không khí đoàn kết, trách nhiệm, hướng tới một nhiệm kỳ mới với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần củng cố cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Áo.

Tại Đại hội, các đại biểu cùng nhìn lại những kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, trao đổi, thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2028, đồng thời kiện toàn tổ chức và phát huy hiệu quả hơn vai trò của Hội trong việc tập hợp, kết nối và đồng hành cùng sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Áo. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 người và Chủ tịch Hội là Lê Duy Hiệp.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Vũ Lê Thái Hoàng ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo và những đóng góp của Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo nhiệm kỳ qua, chúc mừng Ban Chấp hành khóa IV, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ sinh viên, trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc, kết nối và chia sẻ khoa học, công nghệ, tăng cường giao lưu nhân dân và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tại sở tại.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Vũ Lê Thái Hoàng tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Gửi gắm tới Ban Chấp hành khóa IV và toàn thể hội viên trong nhiệm kỳ mới, Đại sứ nhấn mạnh 4 thông điệp: Kỷ luật - Đoàn kết - Trách nhiệm - Đam mê.

Theo đó, “Kỷ luật” là nền tảng để mỗi hội viên rèn luyện tác phong, tinh thần tự giác và chuyên nghiệp, chấp hành nghiêm pháp luật, quy định của sở tại; “Đoàn kết” là sức mạnh để xây dựng một cộng đồng sinh viên gắn bó, hỗ trợ và đồng hành cùng nhau; “Trách nhiệm” là ý thức đối với gia đình, cộng đồng, hướng về quê hương, đất nước; “Đam mê” là động lực để mỗi sinh viên không ngừng trau dồi học tập, nghiên cứu, sáng tạo, mang tri thức và kinh nghiệm đóng góp cho sự vươn mình, thịnh vượng của dân tộc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Đại sứ bày tỏ kỳ vọng Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo trong nhiệm kỳ 2026-2028 tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; chủ động tổ chức các hoạt động học thuật, văn hóa, thể thao và kết nối cộng đồng; qua đó góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, đoàn kết, đồng thời tăng cường vai trò cầu nối giữa sinh viên Việt Nam với Đại sứ quán, giữa Hội sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại Áo thông qua Ban Liên lạc cộng đồng.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo và những đóng góp của Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Tiếp thu ý kiến của Đại sứ, Ban Chấp hành khóa IV của Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo cam kết đồng hành, phối hợp với Đại sứ quán và Ban Liên lạc cộng đồng, nỗ lực chủ động, sáng tạo xây dựng một cộng đồng sinh viên, thanh niên đoàn kết, sôi nổi, nhiệt thành, hướng về đất nước.

Đại hội đại biểu lần thứ IV của Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo diễn ra trong không khí đoàn kết và trách nhiệm. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)