Lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về từ Nam Sudan

Máy bay vận tải C17 của Không quân Hoàng gia Australia đưa cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước từ Nam Sudan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng ra tận chân cầu thang đón cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về từ Nam Sudan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Niềm vui trên ánh mắt cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trong ngày trở về. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và bà Katherine Louise Grimmond, Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà chào đón cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cán bộ chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự lễ đón. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cán bộ chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự lễ đón. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu chúc mừng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chào đón người thân hoàn thành nhiệm vụ trở về. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Niềm vui sum họp gia đình của cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 ngày trở về. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Niềm vui hội ngộ gia đình của cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 ngày trở về. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)