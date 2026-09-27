[Video] Hà Nội gỡ biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân
Sau ngày đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân, Sở Xây dựng Hà Nội đã gỡ biển báo khoảng cách an toàn nhằm tránh việc người dân hiểu nhầm đây là căn cứ để xử phạt vi phạm.
Từ sáng 27/9, Hà Nội thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân, trong đó điều chỉnh tốc độ tối đa tại làn ô-tô sát dải phân cách, đồng thời bổ sung biển báo, vạch sơn giúp tài xế nhận biết khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-go-bien-bao-khoang-cach-an-toan-tren-cau-nhat-tan-post991399.html