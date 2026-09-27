Chi bộ cơ quan Đảng ủy UBND tỉnh: Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Khánh Hòa.

Đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Khánh Hòa. Đồng chí Lê Khánh Hòa vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 7/9/1996. Trải qua 30 năm rèn luyện, cống hiến dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ cộng sản, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến bền bỉ của đồng chí Lê Khánh Hòa trong suốt 30 năm qua. Trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, đồng chí mong muốn đồng chí Lê Khánh Hòa phát huy vai trò nêu gương, kinh nghiệm và năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo. Đồng thời, đề nghị Chi bộ cơ quan Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng thế hệ kế cận, giữ vững khối đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Khánh Hòa.

Bày tỏ niềm xúc động khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, đồng chí Lê Khánh Hòa khẳng định đây là dấu mốc ý nghĩa và cũng là động lực để bản thân tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên; cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc nhằm đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.