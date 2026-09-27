Tàu đóng cọc lớn nhất thế giới tham gia xây cầu vượt biển tại Brazil

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Một tàu đóng cọc do Trung Quốc phát triển đã rời tỉnh Giang Tô ngày 27/9 để tới Brazil, tham gia thi công cầu Salvador-Itaparica.

Theo doanh nghiệp chế tạo, đây là tàu có giàn cọc cao nhất, sức nâng cọc lớn nhất và khả năng hoạt động ở vùng nước sâu nhất thế giới trong cùng loại thiết bị.

Tàu dự kiến mất khoảng 45 ngày để đến vùng biển ngoài khơi Đông Bắc Brazil, sau khi đi qua eo biển Malacca, vòng qua mũi Hảo Vọng và tiến vào Nam Đại Tây Dương.

Cầu Salvador-Itaparica bắc qua vịnh Todos os Santos, thuộc bang Bahia. Dự án dài 46,8 km, bao gồm 12,4 km cầu vượt biển, với nhịp chính dài 682 m. Khu vực thi công móng cọc chính sâu 64 m và có điều kiện địa chất biển phức tạp.

Tàu có thể hoạt động ở độ sâu 70 m, được trang bị giàn cọc cao 156 m và có sức nâng cọc tối đa 700 tấn, đáp ứng yêu cầu thi công móng cầu tại khu vực này.

Sau khi hoàn thành, cầu dự kiến rút ngắn thời gian đi lại giữa Salvador, thủ phủ bang Bahia, và Vera Cruz trên đảo Itaparica từ khoảng một giờ đi phà xuống còn 15 phút. Thời gian vận chuyển ngũ cốc, bông và trái cây từ phía Tây bang Bahia cũng sẽ giảm.

Cầu Salvador-Itaparica do một liên danh doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng và là một trong những dự án hạ tầng lớn nhất đang triển khai tại Brazil.

Các doanh nghiệp Trung Quốc còn tham gia nhiều dự án tại nước này trong lĩnh vực truyền tải điện, cảng biển, năng lượng Mặt Trời và đường sắt đô thị./.