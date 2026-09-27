Không ngừng củng cố quan hệ Việt Nam - Na Uy

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh hội đàm với Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Na Uy Morten Stordalen; gặp Chủ tịch Ủy ban Nghị viện Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) Nikolai Astrup và Trưởng đoàn Quốc hội Na Uy tại Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP), Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Tellef Inge Mørland; thăm, làm việc với một số doanh nghiệp; dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Na Uy; gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham quan Nhà Quốc hội Na Uy. Ảnh: TTXVN

Tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-Na Uy đang có những điều kiện thuận lợi để bước vào giai đoạn phát triển mới. Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố; hợp tác ngày càng mở rộng trên các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, việc hai nước ký Bản ghi nhớ về Đối tác chiến lược xanh vào tháng 4-2026 đã tạo thêm khuôn khổ và động lực cho hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa lâu dài như kinh tế biển, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Tại cuộc trao đổi với lãnh đạo Quốc hội Na Uy, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác, góp phần tạo nền tảng chính trị và pháp lý thuận lợi cho quan hệ song phương phát triển ổn định, lâu dài; tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.