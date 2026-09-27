Lâm Đồng: Hai trẻ em đuối nước khi tắm biển tại xã Phan Rí Cửa

Theo Công an xã Phan Rí Cửa, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, 5 trẻ em khoảng 11 tuổi tắm biển tại bãi biển gần quán Dũng thuộc thôn Minh Tân 2. Ngay sau đó, các em bị đuối nước. Người dân gần đó nhanh chóng bơi ra cứu. Tuy nhiên, 2 cháu là T.V.R.T (11 tuổi) và L.D.H.K (7 tuổi), đã tử vong.

Qua xác minh, nhóm trẻ đều thường trú tại thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình.

Nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.