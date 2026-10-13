Vững nhịp văn hoá - xã hội ở cơ sở

Lãnh đạo, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lộc Bình trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ

Từ 1/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, cùng với các phòng chuyên môn khác, phòng VH-XH cấp xã được thành lập. Đây là đơn vị có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nội vụ; dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo; giáo dục và đào tạo; văn hóa, khoa học và thông tin; y tế. Nhiều nhiệm vụ được phân cấp, chuyển giao về cấp xã, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu.

Tại xã Lộc Bình, Phòng VH-XH hiện có 7 cán bộ, công chức, 100% có trình độ đại học. Xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Lộc Bình và các xã Khánh Xuân, Hữu Khánh, Đồng Bục, địa bàn rộng, dân số đông, khối lượng công việc của phòng tăng đáng kể. Trước yêu cầu đó, phòng đã chủ động phân công nhiệm vụ, tăng cường phối hợp, bám sát địa bàn và tham mưu UBND xã triển khai các nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, từ đầu năm 2026 đến nay, phòng cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bà Hoàng Thị Thúy, chuyên viên Phòng VH-XH xã Lộc Bình cho biết: Sau sắp xếp, khối lượng công việc tăng gấp 2–3 lần. Thời gian đầu, có những lúc văn bản cần hoàn thành gấp, tôi phải tranh thủ làm ngoài giờ để bảo đảm tiến độ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từ đầu năm đến nay, tôi thường xuyên được cử đi tham gia các lớp tập huấn do các sở, ngành tỉnh tổ chức, đồng thời chủ động tự nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ.

Tại phường Đông Kinh, khối lượng công việc còn gắn với đặc thù của địa bàn trung tâm. Phường có 9 di tích lịch sử - văn hóa thuộc danh mục kiểm kê của tỉnh, 4 lễ hội truyền thống lớn, trong đó có lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với quản lý, bảo tồn di sản, Phòng VH-XH còn thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, thông tin, chuyển đổi số và nhiều công việc phát sinh từ cơ sở.

Bà Phạm Thị Thuận, Trưởng Phòng VH-XH phường Đông Kinh chia sẻ: Phòng có 14 cán bộ, công chức. Sau sắp xếp, yêu cầu công việc thay đổi cả về phạm vi và cách thức thực hiện. Vì vậy, chúng tôi chú trọng phân công theo năng lực, đồng thời khuyến khích cán bộ trao đổi, hỗ trợ nhau với tinh thần “làm hết việc, không làm hết giờ”. Với những nội dung mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, phòng chủ động xin ý kiến cơ quan chuyên môn của tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ, bảo đảm công việc không bị gián đoạn.

Cùng với sự chủ động của chính quyền cấp xã, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cũng tăng cường hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ, tổ chức tập huấn, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức VH-XH cơ sở. Đơn cử, từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 3 lớp tập huấn về công tác du lịch, gia đình và một số nội dung chuyên môn liên quan cho cán bộ, công chức lĩnh vực VH-XH cấp xã. Qua đó, góp phần bổ sung kiến thức, kỹ năng, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và linh hoạt, phòng VH-XH các xã, phường trên địa bàn tỉnh đang từng bước ổn định tổ chức, đưa nhiệm vụ vào nền nếp, bảo đảm công việc không bị gián đoạn sau sắp xếp. Đây là tiền đề để các lĩnh vực VH-XH tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.