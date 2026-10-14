Đà Nẵng quyết tâm đạt tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tăng trưởng của Đà Nẵng chưa thật sự bền vững

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, GRDP trong quý III/2026 ước tăng 11,83%, cao nhất từ đầu năm, bình quân 9 tháng tăng 10,31%, cao hơn mức tăng chung của cả nước và xếp thứ 9/34 địa phương, riêng quý III xếp thứ 7/34 địa phương cả nước và đứng thứ 3 trong các thành phố trực thuộc Trung ương.

Thu ngân sách vượt dự toán năm, ước cả năm đạt 133,8%; tỷ lệ giải ngân đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tăng từ vị trí 34/34 lên 8/34, hệ sinh thái khởi nghiệp xếp thứ 3 cả nước.

Báo cáo cũng chỉ rõ, dòng vốn là điểm nghẽn có tính hệ thống của tăng trưởng hiện nay. Vốn đầu tư thực hiện tăng cao chủ yếu nhờ khu vực ngoài nhà nước, nhưng vốn FDI thu hút trong tháng 9 giảm mạnh, số doanh nghiệp giải thể tăng. Ước đến cuối tháng 9, vốn huy động trên địa bàn tăng 10,27% trong khi dư nợ chỉ tăng 4,45%, nghĩa là nguồn tiết kiệm của địa phương chưa quay lại phục vụ sản xuất, đầu tư tại chỗ.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong khi đó, các dự án đã được tháo gỡ theo Nghị quyết số 170/2024/QH15, Nghị quyết số 29/2026/QH16 khó tiếp cận vốn do vướng hồ sơ pháp lý, tài sản bảo đảm, phương án trả nợ; người mua nhà ở xã hội bị từ chối cho vay do không đủ vốn tự có.

Kinh doanh bất động sản và tài chính, ngân hàng là hai ngành có yêu cầu tăng cao trong quý IV/2026 và đều phụ thuộc trực tiếp vào tín dụng. Vì vậy, tạo điều kiện để doanh nghiệp, dự án tiếp cận tín dụng là điều kiện để thực hiện kịch bản quý IV/2026.

Tăng trưởng 9 tháng chưa đạt kịch bản, một số lĩnh vực như khai khoáng, chế biến, chế tạo, khả năng tiêu thụ thấp hơn sản xuất; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn còn gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ và đơn hàng của một số ngành chưa ổn định, thiếu doanh nghiệp đầu chuỗi, quỹ đất sạch, nguồn năng lượng ổn định, cạnh tranh ngày càng cao, nhất là đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô-tô.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo kịch bản vừa điều chỉnh, GRDP cả năm 2026 của thành phố Đà Nẵng tăng từ 11-11,22%, như vậy, 3 tháng cuối năm phải tăng từ 12,8-13,6%. Theo Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm, để đạt được mục tiêu này, lĩnh vực dịch vụ du lịch và xây dựng vẫn là lĩnh vực trọng tâm cần tiếp tục được quan tâm.

Trong cơ cấu kinh tế hiện nay, Đà Nẵng tập trung chủ yếu vẫn là dịch vụ, chiếm tới hơn 55%. Vì vậy, trong quý IV này, vẫn phải tiếp tục duy trì và tăng trưởng mạnh đối với mảng dịch vụ. Vì các mảng khác có tập trung mạnh đến mấy đi chăng nữa thì tỷ trọng vẫn chiếm tỷ lệ thấp. Cho nên, để bứt phá và đạt được mức độ cao thì tập trung xây dựng cho lĩnh vực dịch vụ vẫn là trọng tâm hàng đầu.

Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng nằm trong nhóm các địa phương trong quý III và 9 tháng đạt tăng trưởng hai con số, thuộc top khá cả nước. Thành phố cũng được Trung ương biểu dương đánh giá cao kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý về dự án, đất đai theo các kết luận và nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Tuy nhiên, tăng trưởng của Đà Nẵng chưa thật sự bền vững. Những lĩnh vực trụ cột, động lực mới như Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, logistics, công nghệ cao… chưa có đóng góp cho tăng trưởng. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng của Đà Nẵng so với nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước vẫn còn yếu.

Một góc trung tâm Đà Nẵng nhìn từ cầu Thuận Phước. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Định hình tầm nhìn phát triển trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Trung ương kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số - một dấu mốc kỳ tích nếu đạt được. Trong đó, Đà Nẵng nằm trong nhóm 15 địa phương trọng điểm được Trung ương kỳ vọng và trông chờ.

Đặt trong bài toán thực tiễn, để cán đích mức tăng trưởng cả năm từ 11%-11,22%, nhiệm vụ đặt ra cho Đà Nẵng vô cùng nặng nề khi 3 tháng cuối năm đòi hỏi mức bứt phá từ 12,8%-13,6%. Nhấn mạnh yêu cầu này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị toàn hệ thống tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm: tháo gỡ dứt điểm điểm nghẽn, vướng mắc; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tập trung tổng lực cho công tác giải phóng mặt bằng

Đột phá tư duy trong điều hành, chỉ đạo

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thẳng thắn nhìn nhận, thành phố có nhiều tiềm năng, lợi thế, được Trung ương trao những cơ chế, chính sách đặc thù, mở ra không gian và cơ hội phát triển mới.

Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế, năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng và sức lan tỏa của các ngành kinh tế chủ lực vẫn chưa tương xứng; các động lực tăng trưởng mới chưa tạo được đóng góp rõ nét. Nếu vẫn tư duy theo cách cũ, làm theo cách cũ, phân bổ nguồn lực theo cách cũ thì không thể tạo ra kết quả mới, càng không thể có sự phát triển đột phá.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kết luận buổi làm việc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng chí Lê Ngọc Quang yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, ưu tiên những nhiệm vụ cấp bách, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm 2027.

Trước hết, yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và người đứng đầu các sở, ngành phải đổi mới tư duy, chủ động chọn đúng lĩnh vực ưu tiên để tập trung nguồn lực cho các động lực tăng trưởng mới, thay vì triển khai dàn trải.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lấy sản phẩm, tiến độ và hiệu quả giải quyết việc khó làm thước đo đánh giá thực chất, không phụ thuộc vào báo cáo hay quy trình. Ngay trong quý IV, thành phố kiên quyết chủ động đề xuất điều chuyển, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm trì trệ công việc; đồng thời bảo vệ, khuyến khích và trọng dụng những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Toàn hệ thống tập trung cho mục tiêu tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Phấn đấu tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức cao nhất theo kịch bản, hướng tới 13,6%, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên. Rà soát từng chỉ tiêu, nhất là 5 chỉ tiêu có nguy cơ không đạt; xác định nguyên nhân, dư địa và giải pháp cụ thể.

Đà Nẵng tái khởi động dự án Golden Hills sau khi áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án và khơi thông nguồn lực phát triển. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; tập trung xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, thủ tục đầu tư, đôn đốc tiến độ từng công trình, dự án trọng điểm.

Tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, dự án theo các kết luận, nghị quyết của Trung ương và Quốc hội; đưa các dự án đã được tháo gỡ pháp lý trở lại triển khai thực tế. Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, thị trường, lao động; giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Lê Ngọc Quang yêu cầu tập trung hoàn thiện Quy hoạch chung thành phố, điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch liên quan; chuẩn bị quỹ đất, phương án tái định cư, nguồn vốn và thủ tục đầu tư.

Rà soát tiến độ 34 dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, xác định những dự án đủ điều kiện khởi công trong năm 2027, ưu tiên các công trình hạ tầng chiến lược có tác động lan tỏa lớn.

Đồng thời, đẩy nhanh triển khai Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế và các cơ chế, chính sách đặc thù. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam thành ngành kinh tế mũi nhọn; hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.