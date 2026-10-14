Cục Thuế ban hành bộ quy tắc giải quyết thủ tục hành chính thuế

Cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 1361/2026 quy định về Quy tắc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế, nhằm chuẩn hóa tác phong, trách nhiệm của công chức thuế, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế (NNT).

Bộ quy tắc gồm 4 chương, 16 điều, hướng đến việc giải quyết TTHC đúng quy định, nhanh chóng, minh bạch; hướng dẫn NNT thực hiện đúng ngay từ đầu, hạn chế tình trạng phải bổ sung hồ sơ hoặc đi lại nhiều lần do hướng dẫn chưa đầy đủ, chưa thống nhất. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp phải chủ động khai thác dữ liệu, tháo gỡ vướng mắc, xử lý công việc kịp thời và chịu trách nhiệm đến cùng, góp phần giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho NNT.

Cán bộ thuế hỗ trợ hộ kinh doanh nắm rõ quy trình về thủ tục hành chính thuế.

Bộ quy tắc không làm thay đổi thành phần hồ sơ, điều kiện, trình tự giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay quyền, nghĩa vụ của người nộp thuế (NNT) theo quy định pháp luật, mà tập trung chuẩn hóa cách thức thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Bộ quy tắc đề ra 8 quy tắc cốt lõi, gồm: “Giao tiếp đúng mực”, yêu cầu công chức thuế tôn trọng, bình tĩnh lắng nghe và hỗ trợ NNT; “Hướng dẫn đúng ngay”, bảo đảm hướng dẫn đầy đủ, dễ hiểu, dễ thực hiện; “Có dữ liệu - chủ động khai thác”, chủ động sử dụng thông tin đã có và được phép khai thác; “Linh hoạt - không tùy tiện”, tuân thủ pháp luật, đồng thời lựa chọn cách thức thực hiện thuận lợi cho NNT trong khuôn khổ quy định; “Đủ điều kiện - không chờ đến hạn”, chủ động xử lý hồ sơ, không để NNT phải nhắc; “Vướng phải báo - vượt phải trình - đúng thẩm quyền phải xử lý”, đề cao trách nhiệm phối hợp, tháo gỡ vướng mắc, không đùn đẩy công việc; “Giải quyết đến cùng”, theo dõi hồ sơ đến khi hoàn thành; “Minh bạch - liêm chính - kiểm soát chặt - xử lý nghiêm”, ngăn ngừa hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, né tránh trách nhiệm hoặc vụ lợi.

Thông qua các quy tắc này, ngành Thuế hướng đến mục tiêu không chỉ giải quyết hồ sơ đúng quy định mà còn giúp NNT dễ tiếp cận thủ tục, hạn chế việc đi lại, cung cấp lại thông tin và chờ đợi; đồng thời bảo đảm NNT được thông tin rõ ràng về quá trình xử lý hồ sơ. Sự thuận lợi và hài lòng của NNT được xác định là thước đo chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng nền công vụ thuế chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, liêm chính.

Thủ trưởng cơ quan thuế có trách nhiệm chủ động kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Kết quả thực hiện bộ quy tắc là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và bình xét danh hiệu thi đua hằng năm. Trường hợp để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, thủ trưởng đơn vị và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm kỷ luật theo quy định.