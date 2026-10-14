Mở rộng cơ hội hợp tác từ đổi mới sáng tạo

Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: CTV)

Sự kiện tạo diễn đàn kết nối các cơ quan, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư và đối tác trong nước, quốc tế nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong hoạt động đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chủ đề của sự kiện năm nay là “Critical Mass-Điểm bứt phá-Những dòng chảy mới của đổi mới sáng tạo” gợi mở một thông điệp rất có ý nghĩa và khá phù hợp với bối cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh: khi Luật Phát triển đô thị vừa có hiệu lực ngày 1/10/2026. Qua đó, tạo nhiều điều kiện để thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thành phố sẽ trở thành nơi các nguồn lực được kết nối và cộng hưởng để đổi mới sáng tạo và mang đến giá trị.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Theo ông Trần Trọng Tuyên, Việt Nam đang trong một giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khu vực kinh tế tư nhân được xác định là những động lực quan trọng của tăng trưởng.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, đây không chỉ là một định hướng phát triển, mà còn là yêu cầu đặt ra đối với một đô thị đầu tàu cả nước, có quy mô lớn, sức lan tỏa mạnh và đang đứng trước một không gian phát triển mới.

Thành phố đang hướng tới mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, công nghệ, tri thức, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh. Đồng thời, tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế, khoa học và công nghệ trong khu vực và trên thế giới, tiến đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng, VIS 2026 không chỉ là nơi trao đổi về những xu hướng mới của công nghệ và đổi mới sáng tạo, mà còn là nơi hình thành những kết nối có khả năng tạo ra hành động cụ thể.

Và thông qua VIS 2026, Ban tổ chức kỳ vọng hình thành những kết nối thiết thực: giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ phù hợp; hỗ trợ các nhóm nghiên cứu tìm kiếm đối tác thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đồng thời, tạo cơ hội để doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận khách hàng, nguồn vốn mới; mở ra cơ hội hợp tác tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh cho các nhà đầu tư quốc tế.

Đại biểu phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

VIS 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 15/10, với các hoạt động: trưng bày, triển lãm về giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo từ các hiệp hội, doanh nghiệp, các trung tâm ươm tạo trong nước và quốc tế; hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối giao thương; hội nghị làn sóng công nghệ lõi: định hình công nghiệp tương lai; diễn đàn cạnh tranh bằng định chuẩn trong thời kỳ xoay trục kinh tế…