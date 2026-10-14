Hàn Quốc lấy sân bay khu vực làm đòn bẩy phát triển du lịch

Hàn Quốc đặt mục tiêu thu hút 5 triệu khách quốc tế đến các địa phương. Ảnh: AI

Theo đó, 5 khu vực được lựa chọn phát triển du lịch tập trung quanh các sân bay tại Busan, Daegu, Cheongju thuộc tỉnh Bắc Chungcheong, Yangyang thuộc tỉnh Gangwon và Muan thuộc tỉnh Nam Jeolla.

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng biến các sân bay này thành cửa ngõ đón khách quốc tế, góp phần mở rộng không gian du lịch và phân bổ dòng khách đồng đều hơn giữa các địa phương.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, tính đến hết tháng 8.2026, nước này đã đón 15,05 triệu lượt khách quốc tế, mức cao kỷ lục.

Đáng chú ý, lượng khách nhập cảnh qua các sân bay và cảng biển khu vực ngày càng tăng, chiếm 27,8% tổng số khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay. Xu hướng này cho thấy tiềm năng phát triển du lịch tại các địa phương đang được khai thác hiệu quả hơn.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Chính phủ Hàn Quốc sẽ phân bổ 410 tỉ won cho 27 dự án thuộc 8 bộ, ngành.

Các dự án tập trung cải thiện kết nối giao thông giữa sân bay, cảng biển và bến tàu du lịch; nâng cấp hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú và tạo thuận lợi cho hoạt động thanh toán của du khách nước ngoài.

Bên cạnh đó, các sản phẩm và trải nghiệm du lịch đặc trưng sẽ được phát triển nhằm quảng bá nét đặc sắc về văn hóa, cảnh quan và đời sống của từng điểm đến.

Hàn Quốc cũng dự kiến triển khai các dự án thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ du khách giải quyết những khó khăn thường gặp liên quan đến giao thông và rào cản ngôn ngữ.

Trong nửa đầu năm 2027, một chương trình riêng sẽ được triển khai nhằm đơn giản hóa thủ tục kiểm tra thị thực đối với khách du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của loại hình du lịch này.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đặt mục tiêu tăng gấp đôi số cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng mã QR dành cho du khách nước ngoài, từ 40.000 cửa hàng trong năm 2026 lên 80.000 cửa hàng vào năm 2027.

Việc mở rộng các phương thức thanh toán thuận tiện được kỳ vọng góp phần cải thiện trải nghiệm của du khách, đồng thời thúc đẩy chi tiêu tại các điểm đến địa phương.

Phát triển du lịch là một trong những hướng đi được Hàn Quốc chú trọng nhằm đa dạng hóa các động lực tăng trưởng kinh tế, bên cạnh những ngành công nghiệp chủ lực như bán dẫn.

Chính phủ nước này kỳ vọng ngành dịch vụ sẽ đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng, tạo thêm việc làm, đặc biệt cho lực lượng lao động trẻ, đồng thời thúc đẩy phục hồi kinh tế tại các địa phương.

Giới chức Hàn Quốc nhận định phát triển ngành dịch vụ không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn tạo ra những lợi ích thiết thực cho người dân. Trong đó, đầu tư vào du lịch khu vực được xem là giải pháp nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng của các địa phương, mở rộng cơ hội việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng cân bằng, bền vững hơn.