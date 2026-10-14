Bộ GD&ĐT trả lời việc quy đổi tiết dạy cho giáo viên Tổng phụ trách Đội

Ông Nguyễn Mạnh Kỳ (TP.HCM) là giáo viên môn Công nghệ, được Hiệu trưởng cử làm Tổng phụ trách Đội. Trường của ông có 9 lớp, năm học 2025-2026 ông được phân công dạy 7 tiết/tuần, dư 1 tiết/tuần theo quy định.

Bên cạnh đó Hiệu trưởng còn phân công ông Kỳ trực quản lý học sinh đầu giờ thêm 3 buổi/tuần (thời gian quản lý 45 phút/buổi). Ông hỏi, số buổi trực quản lý học sinh đầu giờ này của ông có được tính vào định mức tiết dạy hoặc quy đổi thành định mức tiết dạy không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Nhiệm vụ của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT.

Trường hợp việc quản lý học sinh đầu giờ thuộc nhiệm vụ của Tổng phụ trách Đội theo quy định thì thời gian thực hiện nhiệm vụ này không được quy đổi thành tiết dạy.

Việc quy đổi tiết dạy cho giáo viên Tổng phụ trách Đội căn cứ vào nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành. (Ảnh minh họa)

Trường hợp việc quản lý học sinh đầu giờ là nhiệm vụ được giao thêm, không thuộc nhiệm vụ của Tổng phụ trách Đội, Hiệu trưởng căn cứ tính chất, mức độ phức tạp và khối lượng công việc để xác định số tiết dạy được quy đổi theo quy định và tính vào tổng số tiết dạy của giáo viên.

Do đó, việc trực, quản lý học sinh đầu giờ có được quy đổi thành tiết dạy hay không phải căn cứ vào nội dung nhiệm vụ cụ thể được giao.

Đề nghị ông Nguyễn Mạnh Kỳ đối chiếu nhiệm vụ của Tổng phụ trách Đội và phân công của Hiệu trưởng để xác định, thực hiện theo đúng quy định.