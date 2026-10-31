'Vũ trụ A2O' bất ngờ 'gặp hạn'

Màn trình diễn vũ đạo chung của hai nhóm nhạc mới ra mắt là A2O LITE và A2O SOUL đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ K-pop. Một số ý kiến ​​cáo buộc các nhóm này sao chép những chi tiết từ vũ đạo solo của Yeonjun (thành viên nhóm TXT) trong ca khúc GGUM.

Vào ngày 30/10 (giờ Hàn Quốc), hai nhóm nhạc đã có màn trình diễn vũ đạo kết hợp, trong đó có những động tác gợi nhớ đến ca khúc solo GGUM của Yeonjun ra mắt năm 2024. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sự tương đồng ở một số phân đoạn, đặc biệt là các động tác cô lập cơ thể (isolations) dứt khoát và cách dàn đội hình trong màn trình diễn này.

Cuộc thảo luận nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, khi cộng đồng người hâm mộ của TXT, được gọi là MOA bày tỏ sự không hài lòng trước những điểm tương đồng mà họ cho là giống với màn trình diễn đặc trưng của Yeonjun.

Một số người hâm mộ cho rằng các nhóm tân binh không thể tái hiện được sức hút riêng biệt và phong thái sân khấu mà Yeonjun đã thể hiện trong GGUM. Họ nhấn mạnh rằng khí chất độc đáo và tầm ảnh hưởng của Yeonjun là điều khó có thể sao chép, ngay cả khi người khác thực hiện các động tác vũ đạo tương tự.

Những người khác lại chỉ ra rằng đây không phải là lần đầu tiên các yếu tố trong vũ đạo của Yeonjun bị các nghệ sĩ khác sử dụng hoặc bị nghi ngờ là sao chép.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với những chỉ trích này. Một số người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ A2O LITE và A2O SOUL, lập luận rằng các động tác được nhắc đến thực chất là những kỹ thuật hip-hop cơ bản, vốn rất phổ biến trong ngành công nghiệp K-pop. Họ cũng dành lời khen ngợi cho năng lượng và phong thái sân khấu của hai nhóm, đồng thời cho rằng sự tương đồng về phong cách nhảy không nhất thiết đồng nghĩa với việc cố ý sao chép.

Cuộc tranh luận này một lần nữa cho thấy các xu hướng vũ đạo lan truyền nhanh chóng như thế nào trong ngành công nghiệp K-pop, nơi những màn trình diễn mang dấu ấn cá nhân có thể trở thành nguồn tham khảo cho các nghệ sĩ mới.

Dù vẫn còn nhiều ý kiến ​​trái chiều về sự tương đồng này, GGUM của Yeonjun vẫn là một màn trình diễn dễ nhận diện đối với người hâm mộ. Cuộc thảo luận mới nhất này cũng cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng mà vũ đạo của anh đã tạo ra.